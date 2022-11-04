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Suudi Arabistan ilk ticari elektrikli otomobil markası
- 04.11.2022 - 11:24
Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan'da üretilecek elektrikli otomobil markası Ceer'i açıkladı.
"Ulusal sanayi sistemini geliştirme stratejisini destekleyen bir adım"
Suudi Arabistan'da resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde Veliaht Prens Bin Selman, Ceer adı verdikleri otomobil markasının bir elektrikli otomobilden öte ülkede ulusal sanayi sistemini geliştirme stratejisini destekleyen bir adım olarak görülüyor.
"Ceer (Seyr)"
Suudi Arabistan hükümeti, ülkede yerli olarak üretilecek ilk ticari elektrikli otomobil markasını "Ceer (Seyr)" adıyla duyurdu.
Suudi Arabistan'ın ekonomik kaynaklarını çeşitlendirecek strateji ve sıfır karbon emisyonu hedefleri doğrultusunda bu adımın atıldığı ifade edilen haberde, Ceer markasının ulusal ekonomiyi destekleyecek 562 milyon riyal (150 milyon dolar) yabancı yatırımı çekme hedefine dikkat çekildi.