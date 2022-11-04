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Suudi Arabistan ilk ticari elektrikli otomobil markası

Suudi Arabistan ilk ticari elektrikli otomobil markası

Türkiye yeşil enerjiye yoğunlaştı ve iklim değişikliklerine önlem olarak karbon salınımını en aza indirmek için akaryakıt tüketimini aza indirmeye çalışıyor.