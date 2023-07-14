Suudi Arabistan, Katar ve BAE'de iş forumları düzenlenecek Türkiye'nin yatırımı artırmak için odaklandığı üç ülkenin katılacağı forumlar 17-19 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.

AA

Türkiye, Orta Doğu ülkeleri ile olan iş ilişkilerini artırma politikası güdüyor.

Daha önce Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yetkilileri ile bir araya gelinerek, yeni dış ticaret hedefleri konulmuştu.

Bu konudaki çerçevenin genişletilmesi için yeni bir adım daha atılıyor.

Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde iş forumu düzenleniyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde iş forumu düzenleneceğini bildirdi.

DEİK tarafından düzenlenecek iş forumları, 17 Temmuz'da Suudi Arabistan'da, 18 Temmuz'da Katar'da ve 19 Temmuz'da BAE'de gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de daha önce bu toplantılara katılacağı bilgisi paylaşılmıştı. Bakan Şimşek, toplantıların öncesinde Suudi Arabistan'a bir gezi gerçekleştirdi.

"Suudi Arabistan, Katar ve BAE'de iş forumları düzenleyeceğiz"

DEİK'in Twitter hesabında yapılan paylaşımda şu bilgilendirme yer aldı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez resmi ziyareti vesilesiyle Suudi Arabistan, Katar ve BAE'de iş forumları düzenleyeceğiz.

İş forumlarının gerçekleşeceği tarihler

İş forumlarının gerçekleşeceği yer ve tarihler şöyle:

*Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu'nun 17 Temmuz'da Cidde'de

*Katar-Türkiye İş Forumu'nun 18 Temmuz'da Doha'da

*BAE-Türkiye İş Forumu'nun 19 Temmuz'da Abu Dabi'de