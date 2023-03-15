Suudi Arabistan: Tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol satmayacağız Suudi Bakan Selman, tavan fiyat uygulamasına ilişkin Riyad yönetiminin tutumunu değerlendirdi.

Suudi Arabistan, petrol üretimini azaltmaya hazırlanıyor.

Açıklama, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman'dan geldi.

Energy Intelligence sitesine konuşan Selman, petrol üretimini azaltma kararına değindi.

Petrol üretimini azaltma kararı

Selman, "Diğer ülkeler de aynı uygulamayı yaparlarsa şaşırmam." diye konuştu.

"NOPEC" tasarısı ile tavan fiyat dayatmanın genişletilmesi arasında büyük bir fark olduğunu belirten Selman, "bunun petrol piyasası üzerindeki potansiyel etkilerinin benzer olduğunu" kaydetti.

"Bunu uygulayan hiçbir ülkeye petrol satmayacağız"

Ülkesinin petrol ihracatına tavan fiyat uygulama olasılığının olduğunu belirten Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, şunları kaydetti:

Tedariklerimize bunu uygulayan hiçbir ülkeye petrol satmayacağız. Bu tür politikalar, netlik ve istikrara büyük ihtiyaç duyulan bir zamanda yeni riskler ve daha fazla belirsizlik getiriyor.



Bu tür politikaların kaçınılmaz olarak piyasa istikrarsızlığını ve dalgalanmaları artıracağını yeniden vurguluyorum.

16 kez ABD Kongresi'ne sunuldu

Petrol ihraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) karşı "Petrol Üreten ve İhraç Eden Kartellere Hayır (NOPEC)" adlı yasa tasarısı ilk defa 2000 yılında ortaya çıkmış ve yasalaşması için daha önce 16 kez ABD Kongresi'ne sunulmuştu.