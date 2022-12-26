Suudi Arabistan, Türkiye'ye 3,3 trilyon dolarlık doğrudan yatırım hedefliyor

Gelişen Suudi Arabistan ve Türkiye ilişkilerinin paralelinde imalat sektörü ağırlıklı olmak üzere 3,3 trilyon dolarlık doğrudan yatırımın ülkemize getirilmesi planlanıyor.

Suudi Arabistan ve Türkiye arasında yaşanan olumlu siyasi hava, ekonomik iş birliklerini de beraberinde getirdi.

Suudi Arabistan, Türkiye'ye Avrupa'ya yakınlığı açısından ve güçlü yönleri olan imalat ve kimyasallar öncelikli olmak üzere enerji, finans, inşaat, petrokimya, insan kaynakları alanlarında yatırımın yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Ayrıca Türkiye Eximbank, Suudi Arabistan Eximbank arasında iş birlikleri anlaşmasına da varıldı.

Suudi Arabistanlı firmalar Türkiye'ye geldi



Hazine ve Maliye Bakanlığı ev sahipliğinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla gerçekleştirilen Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Forumu düzenlendi ve Suudi Arabistanlı 100’ü aşkın firma yatırım ve ortaklık için Türkiye’ye geldi.

Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Forumu'nda, Khalid bin Abdulaziz Al Falih ile atılacak ekonomik ve finansal iş birliğine ilişkin somut adımlar ele alındı.

Suudi Arabistan 2030 vizyonları kapsamında 3,3 trilyon dolarlık doğrudan yatırım hedefliyor

Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Forumu’nda konuşan Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid bin Abdulaziz Al Falih, 2030 vizyonları kapsamında 3,3 trilyon dolarlık doğrudan yatırım hedeflediklerini açıklayarak, bu yatırımı imalat sektörü başta olmak üzere tüm alanlara dağıtmak istediklerini belirtti.

Çeşitli sektörlerde iş birliği amaçlanıyor

Khalid bin Abdulaziz Al Falih, forumda yaptığı konuşmada, “Ülkemizin ulusal yatırım stratejisiyle 2030 vizyonu kapsamında 3,3 trilyon dolarlık doğrudan yatırım hedeflerimizi her sektöre dağıtmak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda Türkiye ile özellikle imalat, savunma sanayi, biyoteknoloji, turizm, sürdürülebilirlik, yeşil ekonomi, metal, maden sanayi, alüminyum, titanyum, lojistik, konut, enerji ve sermaye alanlarında işbirliği amaçlıyoruz.





"Müşterek faaliyetlerimizi iyileştirmeliyiz"



Türkiye ve Suudi Arabistan, bölgenin iki büyük ekonomisini temsil ediyor. Bu forum, ileriye dönük yol haritasının oluşturulmasında önem arz edecek. Kaybedilen vakti telefi etmeli, müşterek faaliyetlerimizi iyileştirmeliyiz” dedi.

Türkiye’nin özellikle imalat sektöründe çok güçlü olduğunu belirten Khalid bin Abdulaziz Al Falih, Avrupa’ya yakınlığı bakımından kilit pazar konumunda bulunduğunu vurgulayarak imalat sektörü öne çıktığını belirtti.

Türk firmalarına çağrı

Bakan Falih, Türk firmalarına yatırım çağrısında bulunarak şunları söyledi:

“Bu 3,3 trilyon dolarlık yatırım hedefini tüm sektörlere yöneltmeyi hedefliyoruz. Hepinizi bu alanlara yatırım yapmaya davet ediyorum. Birkaç alanı vurgulamak istiyorum. Ortaklığımızın büyümesi için. Birincisi imalat. Türkiye’nin imalat sanayisi çok güçlü. Coğrafi yakınlık ve Avrupa gibi kilit pazarlara yakın. Suudi Arabistan, enerji ve doğal kaynaklara yatırım yaparken, alt yapıda da yatırımla 3 kıtanın kesişim noktasında değer oluşturmaya çalışıyor. Enerji, teknoloji, sermaye işbirliğiyle ekonomik işbirliğini pekiştirebiliriz. Gıda, metal ürünleri, madenler de yatırım alanında karşımıza çıkıyor.

Türkiye alaşım imalatı ve kimyasallarda güçlü



Türkiye’de alaşım imalatı ve kimyasallarda güçlü. Suudi Arabistan’da gelişen talebe karşılık verilebilir. Otomotiv dahil titanyum, alüminyum, havacılık ürünleri, savunma sanayi, güneş enerjisi, enerji sektörüne katkıda bulunabilirsiniz.”

Altyapıda 1 trilyon dolarlık yatırım

Tedarik zincirini güçlendirmek de istediklerinin altını çizen Khalid bin Abdulaziz Al Falih, burada düşük maliyetle pazara erişim ve diğer alanlarda tedarik zincirine erişimin amaçlandığını belirterek, konut sektörüne yönelik de yatırım fırsatları bulunduğunu vurguladı.

"2030 yılına kadar 1 trilyon dolarlık yatırım planlanıyor"

Khalid bin Abdulaziz Al Falih, “2030 yılına kadar 1 trilyon dolarlık yatırım planlanıyor. Bu da Körfez’in yarısından fazlasını temsil ediyor. Ufukta yeni projeler görüyoruz. Krallık, genç ve dinamik bir nüfusun konut ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Sürdürülebilir şehir örneğinde geniş potansiyel var. Suudi Arabistan inşaat sektöründe de benzeri görülmemiş fırsatları Türkiye’den dostlarımıza sunuyor. Sadece inşaat değil, yüksek hızlı tren yolu bağlantıları, teknoloji, inovasyonda da bunu bekliyoruz.” dedi.

Turizm ve sağlık sektörleri

Türkiye’nin turizm ve sağlık sektörlerinde de ön plana çıktığını ifade eden Bakan, Suudi Arabistan’da özel sektörün katılımının büyüdüğünü, bu alanda da yatırım fırsatı bulunduğuna dikkat çekti.