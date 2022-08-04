Suudi Arabistan ve BAE, arz krizi karşısında petrol üretimine hazır

Konuyla ilgili kaynaklar, mevcut durumda her varilin piyasaya sürülemeyeceğini söyledi.

ABD, Rusya-Ukrayna savaşının tırmandırdığı enerji krizine çözüm olarak, Suudi Arabistan'dan petrol üretimini artırmasını istiyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), dünyanın bu kış ciddi bir arz kriziyle karşı karşıya kalması durumunda petrol üretiminde "önemli bir artış" sağlamaya hazır.

Açıklamayı, Körfez'deki ihracatçıların düşüncesine aşina olan kaynaklar yaptı.

"Piyasaya her varili süremeyiz"

Petrol üreticisi ülkeler, üretimi günde yalnızca 100 bin varil artırmaya karar verdi. Yedek kapasitenin "önemli derecede sınırlı kullanılabilirliğine" atıf yapılarak, bunun "ciddi arz kesintileri" için yedekte tutulması gerektiği anlamına geldiği kaydedildi.

Reuters'ın haberine göre, kaynaklardan biri, "Bu kış Avrupa'da doğalgaz bulunmaması ihtimaline karşılık, şu anda piyasaya her varili süremeyiz." dedi.

Günde 2-2.7 milyon varil yedek üretim kapasitesi

Herhangi bir artış belirtmeyen kaynaklar, ancak Suudi Arabistan, BAE ve diğer bazı OPEC üyelerinin günde yaklaşık 2-2.7 milyon varil yedek üretim kapasitesine sahip olduğunu dile getirdi.

"Daha fazla yedek kapasitemiz olduğunu kanıtlayabileceğimiz tek zaman, uzun süreli bir kriz söz konusu olduğu zamandır." denildi.