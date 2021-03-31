Suudi Arabistan Yemen'e 422 milyon dolarlık petrol ürünü hibe etti

Suudi Arabistan Yemen'e 422 milyon dolarlık petrol ürünü hibe etti

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Yemen'e karşı başlatılan bir barış girişiminin devamı niteliğinde Yemen'e 422 milyon dolarlık petrol ürünleri hibe edildi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin bir telefon görüşmesi yaparak, Yemen'deki gelişmeler ve kapsamlı siyasi bir çözüm için Suudi Arabistan'ın başlattığı girişimle ilgili uluslararası desteğe ilişkin konuların ele alındığını bildirdi.

ELEKTRİK İSTASYONLARININ ÇALIŞTIRILMASI, ÜLKENİN İMARI VE KALKINMASI İÇİN

Haberde, Veliaht Prens'in Hadi'ye Yemen'in birçok vilayetindeki elektrik istasyonlarının çalıştırılması ve ülkenin imarı ve kalkınması için Suudi Arabistan'ın hazırladığı programdan 422 milyon dolarlık çeşitli petrol ürünlerinin hibe edildiğini aktardığı belirtildi.

YARDIM, BARIŞ GİRİŞİMİNİN DEVAMI NİTELİĞİNDE

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, 22 Mart'ta Yemen'deki krize çözüm bulunması için "BM gözetiminde kapsamlı ateşkese varılması, Hudeyde Limanı'ndan elde edilen gelirlerin Merkez Bankasındaki ortak hesaba aktarılması, Uluslararası Sana Havalimanının bazı uçuşlara açılması ve BM gözetiminde taraflar arasında müzakerelere başlanması" konularını içeren bir barış girişimi başlattıklarını duyurmuştu.

HUSİLER FARKLI DÜŞÜNÜYOR

Söz konusu girişim, Yemen hükümeti tarafından memnuniyetle karşılanırken Husiler ise girişimin yeni bir şey getirmediğini savunmuştu.