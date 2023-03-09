Suudi Arabistan'a ihracat 32 kat arttı Türkiye, ihracatta pazar arayışlarını çeşitlendirmek için attığı adımlardan başarılı geri dönüşümler elde etti. Bunlardan biri de Suudi Arabistan'la geliştirilen ihracattaki artışta yaşandı.

Türkiye, engelleri ortadan kaldırarak ihracatta kararlılıkla yoluna devam ediyor.

Türk ürünlerine uygulanan kısıtlamalar varken Türkiye, Suudi Arabistan'la normalleşmeye giderek, dış satımında büyük ilerlemeler kaydetti.

11 milyon 209 bin dolardan, 367 milyon 363 bin dolara

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı ocak-şubat döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 32 katına çıkarak 11 milyon 209 bin dolardan, 367 milyon 363 bin dolara yükseldi..

Fuarların başarısı

Bu kapsamda düzenlenen fuarlar iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesine önayak oldu.

5 milyar dolarlık mevduat anlaşması yapıldı

Bunun en önemli kanıtlarından biri, bu ay Suudi Arabistan Kalkınma Fonu'nun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile 5 milyar dolarlık mevduat anlaşması yapması oldu.

Suudi Arabistan yönetiminin Türk ekonomisine olan güveni

Fonun TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması kararı, Suudi Arabistan yönetiminin Türk ekonomisine olan güveninin ve ortak çabalarımızın olumlu bir neticesi olarak ortaya çıktı.

Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı 22. ülke

Suudi Arabistan, bu dönemde Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı 22. ülke olarak kayıtlara geçti.

Yılın 2 ayında Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ilk ülke ise 3 milyar 105 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 896 milyon dolarla ABD, 1 milyar 775 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 697 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 572 milyon dolarla Rusya Federasyonu oldu.

Suudi Arabistan ihracat artışında ikinci sırada yer aldı

Suudi Arabistan ihracat artışında ikinci sırada yer aldı

Bu dönemde, Türkiye'nin dış satımını değer bazında en fazla artırdığı iki ülke 762 milyon 167 bin dolarla Rusya Federasyonu, 356 milyon 153 bin dolarla Suudi Arabistan oldu.

İhracat artışında bu ülkeleri, 208 milyon 441 bin dolarla Fransa, 123 milyon 773 bin dolarla İsviçre, 105 milyon 4 bin dolarla Kazakistan izledi.

Bu arada, Türkiye, Fransa'ya 1 milyar 532 milyon dolar, İsviçre'ye 286 milyon 811 bin dolar, Kazakistan'a 250 milyon 396 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Halı sektörü öne çıktı

Suudi Arabistan'a en fazla ihracatı 40 milyon 691 bin dolarla halı sektörü yaptı.

Ülkeye, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 40 milyon 432 bin dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 36 milyon 817 bin dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 31 milyon 130 bin dolar, makine ve aksamları 23 milyon 992 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan'a en fazla İstanbul ürün gönderiyor

İller bazında bakıldığında ise ülkeye en fazla dış satım 153 milyon 454 bin dolarla İstanbul, 46 milyon 369 bin dolarla Gaziantep, 30 milyon 620 bin dolarla Ankara, 20 milyon 785 bin dolarla Hatay, 14 milyon 404 bin dolarla Bursa'dan gerçekleşti.

En fazla ihracat gerçekleştiren sektörler

TİM verilerine göre, Suudi Arabistan'a ocak-şubat döneminde en fazla ihracat gerçekleştiren sektörler şöyle: