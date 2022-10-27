Suudi Arabistan’da Nureddin Nebati ve Türk heyeti onuruna resepsiyon verildi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 6. Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı’na katılmak üzere gittiği Riyad'da temaslarına devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen "6'ncı Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı" kapsamında temaslarına devam etti.

Bakan Nebati, Suudi Arabistan'da Maliye, Ticaret ve Yatırım Bakanlarıyla görüşmeler yaptı ve dünyanın pek çok ülkesinden gelen iş dünyası temsilcileri ve yatırımcılarla da görüştü.

Resepsiyonu Suudi Arabistan Yatırım Bakanı düzenledi

Konferansın ikinci gününde Bakan Nebati ve Türkiye heyeti onuruna Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Bin Abdulaziz Al Falih tarafından özel bir resepsiyon organize edildi.

Üst düzey yatırımcı ve iş insanları katıldı

Bakan Nebati ile birlikte resepsiyona Suudi Arabistan’dan üst düzey yatırımcı ve iş insanları da katıldı.

Suud Bakan Khalid Bin Abdulaziz Al Falih, sadece Türkiye delegasyonu onuruna resepsiyon verildiğinin altını çizerken, Suudi Arabistanlı iş adamlarının Türkiye’ye teknoloji, gayrimenkul, enerji gibi alanlarda yatırım yapacağını vurguladı.

"Görüşmeler verimli geçti"

Suudi Arabistan'daki temaslarının ikinci gününe ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Nebati, "Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Bin Abdulaziz Al Falih'in heyetimiz onuruna düzenlediği resepsiyona iştirak ettik. İkili görüşmelerimizin samimi bir atmosferde gerçekleşmesi bizleri oldukça memnun etti. Yatırım Bakanı Khalid Bin Abdulaziz Al Falih başta olmak üzere Suudi Arabistan'ın iş dünyası temsilcilerinin göstermiş olduğu yakın ilgi ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Ticari ilişkiler geliştirilecek

Bakan Nebati, Suudi Bakanla yaptığı ikili görüşmeye dair, "Görüşmede, etkin diyalog kanalları sayesinde kazanılan ivmenin sürdürülmesi için iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi hususlarında atılacak adımlarda mutabık kaldık." değerlendirmesinde bulundu.