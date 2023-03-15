Suudi Arabistan'dan 5 milyar dolar, Merkez Bankası hesaplarına geçti

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu (SFD), geçen hafta, Türkiye ile 5 milyar dolarlık anlaşma imzaladığını açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) 5 milyar dolarlık mevduat yatırılmasına ilişkin anlaşmaya imzalar atıldı.
5 milyar dolar TCMB'nin hesaplarında
Söz konusu tutarın, Merkez Bankası hesaplarına geçtiği belirtildi. Suudi Maliye Bakanı Muhammed Bin Abdullah Al-Jadaan, ülkesinin mevduatı aralık ayında yatırma niyetini açıklamıştı.
Anlaşma, Suudi Arabistan Turizm Bakanı ve Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al Khateeb ile TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında imzalandı.
"Türk ekonomisinin geleceğine güveniyoruz"
SFD, TCMB hesaplarına aktarılan tutara ilişkin yaptığı açıklamada, "Türk ekonomisinin geleceğine duyduğumuz güveni ifade ediyor." dedi.
5 milyar doları kapsayan anlaşmanın, Türkiye’nin "ekonomik ve sosyal büyümesini ve sürdürülebilir kalkınmasını destekleme anlamı" taşıdığı belirtildi.
Döviz takas anlaşmaları
Reuters'ın haberinde, Ankara'nın halihazırda Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Katar ve Güney Kore ile toplam 28 milyar dolarlık döviz takas anlaşmaları bulunduğu belirtildi.
Öte yandan, Azerbaycan merkezli petrol şirketi SOCAR'ın TCMB'de 1 milyar euroluk mevduat hesabı olduğu kaydedildi.