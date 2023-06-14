Suudi Arabistan'dan gıda endüstrisi için 20 milyar dolar yatırım hedefi Suudi Arabistan, 2030 vizyonu çerçevesinde ekonomisini çeşitlendirmek amacıyla farklı sektörlerde yatırımlar yapıyor. Yeni yatırım kararını gıra endüstrisi için alan ülke, inşaat yatırımları için Türk şirketlerinden yararlanacağını açıklamıştı.

AA

Suudi Arabistan ekonomide yatırım atağına kalktı.

Kendisine 2030 yılını hedef alan Suudi Arabistan, petrol gücüne bağlı kalmadan kendisini endüstriyel alanda geliştirmek için çok yönlü bir programla hareket ediyor.

Suudi Arabistan, daha önce inşaat sektöründeki yatırımları dile getirmiş ve Türkiye'deki şirketlere yöneleceğini bildirmişti.

2035 yılına kadar 20 milyar dolar

Ülke, gıda endüstrisini geliştirmek için 2035 yılına kadar 20 milyar dolar yatırımın hedeflendiğini açıkladı.

Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanlığı, ülkede gıda sanayisini geliştirmek için yürüttüğü projelere dair açıklama yaptı.

Süt ürünleri, unlu mamuller, tatlı ve içecek alanlarına yatırım yapılacak

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yayınlanan açıklamaya göre, Milli Endüstri Stratejisi çerçevesinde süt ürünleri, unlu mamuller, tatlı ve içecek dahil olmak üzere ülke çapında gıda endüstrisinin çeşitli alanları geliştirilecek.

Gıda ihracatını artırmak istiyor

Bu kapsamda, Suudi Arabistan'da 2035 yılına kadar 20 milyar dolar yatırım yapılmasının yanı sıra gıda ihracatının 3 milyar 700 milyon dolardan, 10 milyar 900 milyon dolara çıkarılması hedefleniyor.

Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bender bin İbrahim el-Harif ise gıda şirketlerinin üretim kapasitesini artırma ve yeni alanlarda gıda üretimi konusunda projeler yürüttüklerini ifade etti.