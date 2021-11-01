Suudi Arabistan'dan Mısır ve Pakistan'a 3'er milyar dolar

Suudi Arabistan'dan Mısır ve Pakistan'a 3'er milyar dolar

Suudi Arabistan, koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan ekonomik sorunlara çözüm niteliğinde Mısır ve Pakistan'a 3'er milyar dolar mevduat yatırıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA, yapılan mevduat destekleri ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı’ndan aktardığı açıklamada, "Krallık, pandemi sürecinde ihtiyaç duyan ülkelere döviz rezervlerini destekleyen önde gelen ülkelerden sayılır." ifadesini kullandı.

MISIR MERKEZ BANKASI’NA 3 MİLYAR DOLARLIK MEVDUAT SAĞLANDI

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın Mısır Merkez Bankası’na 3 milyar dolar değerinde bir mevduat sağladığı, önceki 2,3 milyar dolarlık mevduatın ödeme süresinin de uzatıldığı kaydedildi.

Mısır Merkez Bankası’nın verilerinde de Suudi Arabistan'ın, bankada mart ayı sonuna kadar 5,5 milyar dolara ulaşan uzun vadeli mevduatları olduğu açıklandı.

PAKİSTAN MERKEZ BANKASI'NA 3 MİLYAR DOLAR

Suudi Arabistan'ın Pakistan'ın ödemeler dengesini desteklemek için de sağlanan 1,2 milyar dolarlık ticaret finansmanı ile Pakistan Merkez Bankasına 3 milyar dolar sunduğu ifade edildi.

ÖDEMELER IMF’NİN SUUDİ ARABİSTAN'A TAHSİS EDİLEN ÖZEL ÇEKME HAKKININ YÜZDE 70'İNE EŞ DEĞER

Ayrıca, Bakanlıktan yapılan açıklamada, toplam 9,5 milyar dolara ulaşan bu yurt dışına sağlanan kolaylıkların, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) Suudi Arabistan'a son zamanlarda tahsis edilen özel çekme haklarının yaklaşık yüzde 70'ine eş değer olduğu belirtildi.