Suudi Arabistan'dan petrol kesintisi kararı: Günlük 1 milyon varil azaltacaklar Enerji Bakanı bin Selman, ülkesinin aldığı kararı paylaştı. Suudi Bakan, ek kesinti kararının duruma göre uzatılabileceğini belirtti.

AA

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, petrol üretimiyle ilgili aldıkları kararı açıkladı.

Avusturya'nın başkenti Viyana, enerji alanında kritik bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının, piyasa koşullarını değerlendirmek üzere bir araya geldiği 35'inci OPEC ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı sona erdi.

Bakan bin Selman, toplantının ardından yaptığı açıklamada, taraflar arasında varılan "emsalsiz" anlaşmayla pazarın daha adil, görünür ve şeffaf olacağını ifade etti.

Temmuzda günlük 1 milyon varil kesinti kararı

Ülkesinin temmuzda gönüllü olarak günlük 1 milyon varil ek üretim kesintisine gideceği bilgisini paylaşan bin Selman, ek kesinti kararının duruma göre uzatılabileceğini söyledi.

OPEC+ ülkelerinin fiyat endeksli hareket etmediğini aktaran bin Selman, bu yaklaşımın başarısız olduğunu savundu.

2024 planı

OPEC'ten söz konusu toplantıda alınan kararlara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, OPEC+ ülkelerinin bu yılın sonuna kadar günlük üretim kesintisinde bir değişikliğe gitmeyeceği, 2024'te tüm üye ülkelerin günlük petrol üretimini 40 milyon 463 bin varil seviyesinde tutacağı bildirildi.

Açıklamada, petrol pazarına ilişkin güncel gelişmelerini değerlendirmek üzere Ortak Bakanlar İzleme Komitesi'nin (JMMC) her iki ayda bir toplanacağı, 36. OPEC ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'nın da 26 Kasım 2023'te yapılacağı bilgisi paylaşıldı.