Suudi Arabistan'dan petrol piyasalarının istikrarı için bağlılık adımı geldi

Suudi Arabistan'dan petrol piyasalarının istikrarı için OPEC+ grubuna bağlılık vurgusu yapıldı.

Dünya genelinde yaşanan jeopolitik sorun ve bu sorunun körüklediği enerji krizinde gözler petrol üreten ülkelere çevrildi. Suudi Arabistan da bu şirketlerden biri.

Suudi Arabistan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, ham petrol üretimi konusundaki anlaşmasına bağlı olduğunu teyit etti.

SUUDİ ARABİSTAN VE JAPONYA LİDERLERİ GÖRÜŞTÜ

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

OPEC+ GRUBUNUN PETROL ÜRETİMİNİ DÜZENLEYEN MEKANİZMASINA BAĞLILIĞINI DİLE GELDİ

Bin Selman, ülkesinin, OPEC+ ülkelerinin ham petrol üretimi konusundaki anlaşmasına bağlı olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan'ın petrol piyasalarının dengesini ve istikrarını koruma konusundaki istekliliğini yineleyen bin Selman, OPEC anlaşmasının bu konudaki rolüne ve bu durumu sürdürmenin önemine dikkat çekti.

OPEC grubu ülkeleri, Nisan 2020'de petrol üretiminin günlük 9,7 milyon varil düşürülmesi kararı almıştı. Üretimdeki azaltma kademeli olarak günlük 2,7 milyon varile getirilmişti.

HAM PETROL ARZINDA SIKINTI YAŞANIYOR

Küresel piyasalarda, ekonominin koronavirüs salgının ardından hızla toparlanmasıyla ham petrol arzında sıkıntı yaşanıyor. Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşla birlikte petrol krizi daha da kötüleşti.

PETROL FİYATLARI 140 DOLARA KADAR TIRMANMIŞTI

Petrol fiyatları krizle birlikte 14 yılın en yüksek seviyesini görmüş ve varili 140 dolara kadar yükselmişti. Ancak Kiev ile Moskova arasındaki müzakereler sonrası fiyatlarda bir nebze düşüş gözlenmişti.

ABD'NİN ÇAĞRISINA YANIT YOK

ABD'nin, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) petrol açığını kapatmak ve fiyatları düşürmek için küresel pazara daha fazla ham petrol pompalama çağrısı yağmasına rağmen, Riyad ve Abu Dabi halen bu çağrılara yanıt vermedi.