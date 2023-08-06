Suudi Arabistan'dan petrole zam kararı Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan, Asya ve Avrupa'ya sattığı petrolün fiyatına zam yaptı.

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Türkiye’de akaryakıt fiyatları, rekor seviyelere çıktı.

Petrol ülkesi Suudi Arabistan’ın ham petrol piyasasını daraltması ve kısıtlama getirmesiyle yükselen fiyatlar, Asya ve Avrupa'da cepleri yaktı.

Tüketici ülkelere bir kötü haber daha geldi.

Ham petrolün fiyatını 30 sent artırdı

Bloomberg tarafından görülen fiyat listesine göre, devlete ait Suudi Aramco, Asya’ya satılan Arab Light ham petrolünün fiyatını 30 sent artırdı.

Aramco, eylül ayı için ABD’ye verilen petrolün fiyatlarını ise değiştirmedi.

Bu zam, dünyanın en büyük petrol ihracatçısının tek taraflı arz kesintisini daha da uzatılabileceğini söylemesinin ardından geldi.

Rafineriler ve tüccarlar, 50 sent artırmasını bekliyordu

Öte yandan ham petrol sevkiyatlarının yaklaşık yüzde 60’ını Asya’ya satan Aramco, uzun vadeli sözleşmeler yapıyor.

En büyük alıcılar ise Çin, Japonya, Güney Kore ve Hindistan…

Rafineriler ve tüccarlar arasında yapılan bir ankete göre, üreticinin fiyatları varil başına 50 sent artırması bekleniyordu.

Rusya’nın da petrol ihracatını azaltma sözü vermesiyle, fiyatların durmaksızın yükselebileceği öngörülüyor.

Gönüllü petrol üretimi kesintisi

Suudi Arabistan, temmuzda uygulamaya koyduğu ve ağustosta uzatma kararı aldığı günlük 1 milyon varil kesintiyi eylül ayını kapsayacak şekilde uzatmıştı.

Söz konusu kararın eylülde Suudi Arabistan’ın toplam günlük üretimini 9 milyon varile düşüreceği belirtilirken, kesintinin eylülden sonra artırılarak devam ettirilebileceği kaydedilmişti.

Günlük 1 milyon varil

Günlük 1 milyon varillik kesintinin, Suudi Arabistan'ın nisanda OPEC+ ülkeleriyle koordinasyon halinde aldığı günlük petrol üretimini Mayıs 2023'ten Aralık 2024'e kadar günlük 500 bin varil azaltma kararına ek olduğu belirtilmişti.

Ayrıca, kesintinin, petrol piyasalarındaki istikrarı desteklemek amacıyla Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun daha önce aldığı kesinti kararlarını desteklemek amacıyla alındığı öğrenilmişti.