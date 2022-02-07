Suudi petrol şirketi Aramco, petrole zam yaptı

Suudi petrol şirketi Aramco, petrole zam yaptı

Aramco, Brent petroldeki artışın etkisiyle Asya, ABD ve Avrupa’daki müşterilerine sattığı petrolün fiyatını yükselttiğini duyurdu.

Dünyada küresel bazda artan enerji fiyatları, üretimde arz-talep ilişkisinde yaşanan sorunlar devam ederken Suudi Arabistan’ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco petrole zam yaparak piyasayı daha da yükseltti.

FİYAT ARTIŞI MART AYINDA DEVREYE GİRECEK

Saudi Aramco, Brent petrol fiyatlarının varil başına 90 doları aşmasının ardından petrolün fiyatını mart itibarıyla yükselttiğini duyurdu.

ABD'DE VARİL BAŞINA 30 SENT, AVRUPA'DA 70 SENT İLE -2.30 DOLAR ZAM

Şirket, ABD’deki müşterilere sattığı petrolün varil fiyatını 30 sent artırırken, Avrupalı müşteriler varil başına 70 sent ile 2,30 dolar arasında daha fazla ödeme yapacak.

UZAK DOĞU'DA VARİL BAŞINA 30-70 SENT ZAM

Uzak Doğu ülkelerine gönderilen petrolün varil fiyatında da 30-70 sent arasında artış yapıldı.