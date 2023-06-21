Süveyş Kanalı'nın yıllık geliri: 9,4 milyar dolar Mısır'da bulunan ve özellikle yük taşımacılığı noktasında küresel ticaretin önemli bir noktası olan Süveyş Kanalı gelirleri geçen yıla göre yüzde 35 ile ciddi anlamda artış gösterdi.

AA Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda deniz taşımacılığı yapılıyor. Hızlı ve güvenli bir yolculuk vaadi olan kanal, dünyada lojistik açıdan büyük önem taşıyor. Kanal, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlıyor. Mısır'daki Süveyş Kanalı'nın 2022-2023 yıllık geliri bir önceki döneme göre yüzde 35 artışla 9,4 milyar dolara ulaştı. Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, Süveyş Kanalı'nın yıllık geliri ve kanalın güney kesimini geliştirme projesine dair gelişmeler hakkında basına açıklamalarda bulundu. "Kanal İdaresi yıllık gelirleri 9,4 milyar dolar" Süveyş Kanalı gelirlerinin geçen yıla göre ciddi anlamda arttığının altını çizen Rabi, kanalın tarihinde ilk kez Kanal İdaresi yıllık gelirlerinin 9,4 milyar doları bulduğunu söyledi. Kanalın uzunluğu artıyor Yıl sonu itibarıyla Süveyş Kanalı'nın güney kesimindeki projenin de tamamlanacağını kaydeden Rabi, bu projeyle kanalın yeni kesiminin uzunluğunun 72 kilometreden 82 kilometreye çıkartılacağını belirtti. Güney bölümü derinlik ve genişlik olarak da artacak Kanalın yeni kesiminin uzunluğunun artmasının yanı sıra güney bölümünün derinlik ve genişlik olarak iyileştirileceğini ifade etti. Yılbaşında geçiş ücretlerine yüzde 15 zam yapıldı Mısır, Süveyş Kanalı geçiş ücretlerine Ocak 2023 itibarıyla yüzde 15 zam yapmış ancak dökme yük gemileri ile turizm gemilerinin geçiş ücretindeki zam oranını yüzde 10'da tutmuştu.