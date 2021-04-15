- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Süveyş'i tıkayan gemi için tazminat: 900 milyon dolar
Süveyş'i tıkayan gemi için tazminat: 900 milyon dolar
- AA
- 15.04.2021 - 14:49
- Güncelleme : 15.04.2021 - 15:47
Süveyş Kanalı'nda geçen ay karaya oturarak uluslararası deniz ticaret trafiğini bir hafta durduran "The Ever Given" isimli yük gemisinin sahibi Japon firmadan talep edilecek tazminat rakamı netlik kazandı.
900 MİLYON DOLAR TAZMİNAT TALEP EDİLDİ
Kamu yayıncısı NHK'nin, yük gemisinin sahibi Ehime eyaleti merkezli Japon Shoei Kisen firması kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, Süveyş Kanalı İdaresi (SCA) olaya ilişkin Japon firmadan yaklaşık 900 milyon dolar tazminat istedi.
MISIR, SÜVEYŞ KANALI'NIN GÜNLERCE KAPANMASINA YOL AÇAN GEMİYİ TAZMİNAT ALANA KADAR ALIKOYACAK
Japon firma, trafiğin tıkanması sebepli nakliye ücret kayıpları ile geminin yeniden yüzdürülmesi işlemlerini kapsayan tazminat talebinin "görülmemiş boyutta" olduğunu, talebin "açık ilkelere" dayanmadığını ve SCA ile müzakereleri sürdüreceğini belirtti.
400 METRE UZUNLUĞUNDAKİ YÜK GEMİSİ TİCARETE ZARAR VERDİ
Shoei Kisen'in sahibi olduğu, Tayvanlı "Evergreen" firmasınca işletilen 400 metre uzunluğundaki yük gemisi, 24 Mart'ta kanal yolunda yakalandığı kum fırtınası sonrası rotadan çıkıp, kıyıya çarparak kanalda sıkışıp kalmıştı. SCA, çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.