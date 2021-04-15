Haberler

Ekonomi Haberleri

Süveyş'i tıkayan gemi için tazminat: 900 milyon dolar

Süveyş'i tıkayan gemi için tazminat: 900 milyon dolar

Süveyş Kanalı'nda geçen ay karaya oturarak deniz trafiğinin yaklaşık bir hafta durmasına neden olan "The Ever Given" isimli yük gemisinin sahibi Japon firmadan, 900 milyon dolar tazminat talep edildi.