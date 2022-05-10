Suwen, ilk çeyrekte satışlarını katlayarak hızlı büyüdü

Kadın iç giyim sektöründe durgun geçmesi beklenen sezonun sonuçları, Suwen markası için İstanbul Borsası'na da katılması ile birlikte çok hızlı bir büyümeye işaret etti.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen kadın iç giyim perakende markası Suwen, ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 21 Nisan itibari ile Borsa İstanbul’da hisseleri işlem görmeye başlayan Suwen’in net satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 210,5 oranında artış göstererek 132,6 milyon lira rakamına ulaştı.

Modern Özel Zincir Mağazalar arasında mağaza sayısı bakımından Türkiye’nin en yaygın ikinci mağaza ağına sahip olan Suwen’in mağazaları, 2021 yılında yaklaşık 7,6 milyon ziyaretçi ağırlamıştı.

2022 yılı ilk çeyrek mali sonuçları güçlü bir büyüme performansı gösterdi

10 Mayıs 2022, İstanbul: Türkiye’nin en hızlı büyüyen kadın iç giyim perakende markası Suwen, 2022 yılı ilk çeyrek mali sonuçlarını açıkladı. Güçlü bir büyüme performansı yansıtan sonuçlara göre, Suwen yılın ilk üç ayında 132,6 milyon TL net satış elde ederek, geçen yılın aynı dönemine oranla satışlarını yüzde 210,5 artırdı.

Bu yılın ilk çeyreğinde 3,3 milyon lira tutarında net kâr

Geçen yılın ilk çeyreğine göre Suwen’in FAVÖK tutarı yüzde 204,7 artışla, 26,9 milyon lira oldu. Suwen bu yılın ilk çeyreğinde 13,4 milyon lira tutarında faaliyet, 3,3 milyon lira tutarında net kâr elde etti. Bu dönemde Türkiye’de 5, Romanya’da 2 yeni mağaza açan Suwen’in mağazalarının sayısı 144’e yükseldi.

Son 12 ayda güçlü performans sergiledi

31 Mart 2022 tarihi itibari ile son 12 ayda güçlü bir performans gösteren Suwen’in net satış gelirleri 449,7 milyon liraya, FAVÖK tutarı 132,0 milyon liraya, faaliyet kârı 84,2 milyon liraya ve net kârı 47,7 milyon liraya,ulaştı.

"Hedeflediğimiz sonuçların ötesinde bir büyüme performansı elde ettik"

İlk çeyrek sonuçlarını değerlendiren Suwen Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ali Bolluk, şunları söyledi:

“Yılın ilk üç ayında hedeflediğimiz sonuçların ötesinde bir büyüme performansı elde ettiğimiz için memnunuz. Bu performansı sektörümüzün koşulları çerçevesinde değerlendirdiğimiz zaman daha da anlamlı olduğunu görüyoruz.



Suwen’in faaliyet gösterdiği KİEP (kadın iç giyim, ev giyim, plaj giyim ve çorap) sektörünün mevsimden kaynaklı olarak en durgun seyreden dönemi ilk çeyrektir. Buna rağmen bizler beklentilerin üzerinde bir büyüme gösterdik ve 3,3 milyon liralık net kâr elde ettik. Planlarımıza paralel olarak güçlü büyümemizi 2022 yılı boyunca sürdüreceğimize dönük inancımız tamdır.

"Sürdürülebilir ve güçlü bir büyüme çizgisini yakaladık"

Zaten geçtiğimiz 31 Aralık itibari ile son 12 ayın sonuçlarına baktığımız zaman sürdürülebilir ve güçlü bir büyüme çizgisini yakaladığımıza inanıyoruz. Bu manada Suwen’in hızlı büyüme çizgisini korumaya kararlıyız.

Gerek Türkiye’de gerekse de yurt dışında hedeflerimiz var. Yurt içinde ve yurt dışında yeni mağazalar açarak mağaza ağımızı genişletmeye devam edeceğiz. Yakında 2022 yıl sonu kapanış tahminimizi ve gelecek öngörülerimizi kamuoyu ile paylaşıyor olacağız.”