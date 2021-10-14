Suya göre tarım çözümü başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, kuralık ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında "suya göre tarım" uygulamasını başlattı.

SU TÜKETİMİ AZ OLAN BİTKİLERİN ÜRETİMİ ARTTI

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, özellikle su kısıtı olan yerlerde su tüketimi daha az olan bitkilerin tarımı yaygınlaştırılırken, bunlara yönelik de destekler veriliyor. Uygulanan yöntemle bir yandan su tasarrufu sağlanırken diğer yandan verimlilik artırılıyor. Sadece çeltikte, damlama sulama yöntemi uygulanarak su tüketimi yüzde 50 azaltıldı.

NADASA BIRAKILAN ALAN DARALDI

"Suya göre tarım" yöntemi, nadas uygulamalarında da yeni bir dönem başlattı. Suyu daha az tüketen bitkilerin tercihi sayesinde nadasa bırakılan alan, geçen yıl 2 milyon 100 bin dekar daraltıldı.

SU KAYNAKLARININ YÜZDE 70'TEN FAZLASI TARIMDA KULLANILIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, suya göre tarım uygulamasında gelinen son duruma ilişkin olarak Türkiye'de su kaynaklarının yüzde 70'ten fazlasının tarımda kullanıldığını belirtti.

NOHUT, MERCİMEK GİBİ SU TÜKETİMİ AZ BİTKİLER YAYGINLAŞIYOR

10 il ve 45 ilçede su tüketimi daha az bitkilerin üretimini yaygınlaştırmak üzere çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Hasdemir, "Su kısıtı olan yerlerde nohut, mercimek gibi su tüketimi az bitkileri yaygınlaştırıyor, bunların desteklerini artıyoruz. Ayrıca su tüketimi düşük olan yem bitkileri desteklerini yüzde 50 daha fazla veriyoruz." dedi.

"ÇELTİKTE EZBERİ BOZDUK"

Hasdemir, suyu toprakla buluştururken en uygun sulama yöntemiyle ürün yetiştiriciliği yaptıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Örneğin çeltikte bir ezberi bozduk. Dünyada mısır ve buğdaydan sonra en fazla tüketilen hububat olan çeltiği damlama sulamayla yetiştirerek bitki başına düşen su tüketimini yüzde 50'lere varan oranda azalttık. Ayrıca az suyla daha fazla çeltik üretecek bir modeli hayata geçirdik. Türkiye'nin 12 ilinde 13 bin dekarda başlattığımız bu projeyle engebeli yerlerde çeltik üreterek işçiliği ve toprak işlemesini azalttık. Damlama sulamayla da aynı zamanda her yıl üst üste çeltik dikmeyerek, suya göre tarımı planlayarak bir üretim planı gerçekleştirdik."

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DAHA AZ SUYLA FAZLA ÜRETMEYİ ZORUNLU KILIYOR"

Suya göre tarım yapmanın önemini vurgulayan Hasdemir, şunları kaydetti:

"Suya göre tarım yaptığımızda, daha az suyla mevcut üretimimizi korumanın yanında artırmanın yollarını arıyoruz. Çünkü gelecek 50 yılda iklim değişikliği ve buharlaşmayla beraber artan sıcaklık su kayıplarını artıracaktır. Bu durum da bize daha az suyla daha fazla üretmeyi zorunlu kılıyor. Artık suya göre tarımı planlayan, ekim desenini oluşturan, bitki ve tohum seçen özellikle kuraklığa toleranslı çeşitlerle de çiftçimizin ekim yapmasını sağlayan bir modellememiz var. Burada aynı zamanda tohum da öne çıkmakta. Bitki türü yanında o türün daha az su tüketen, daha az suyla daha fazla verim sağlayan türleri de mevcut."