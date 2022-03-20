Suzuki'den elektrikli araçların üretimi için Hindistan'a 150 milyar yen yatırım

Suzuki'den elektrikli araçların üretimi için Hindistan'a 150 milyar yen yatırım

Suzuki, elektrikli araçların üretimi için Hindistan'a 150 milyar yen yatırım yapacağı açıklandı.

Suzuki'nin, Hindistan'ın batısındaki Gujarat ve kuzeyindeki Haryana bölgelerinde fabrikaları bulunuyor.

Japon üretici Suzuki Motor, elektrikli araçların üretimi amacıyla Hindistan'a 150 milyar yen (1,26 milyar dolar) yatırım yapacak. Yapılan açıklamada, Başbakan Kişida Fumio'nun Hindistan ziyaretinde imzalanan mutabakatla ilgili bilgi paylaşıldı.

HİNDİSTAN'A 150 MİLYAR YEN YATIRIM

Buna göre Suzuki, elektrikli araçlar ile otomobil bataryalarına yönelik tesisler için Hindistan'a 150 milyar yen (1,26 milyar dolar) yatırım yapacak.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN İMALATI 2025'DE

Projeye göre firmanın ülkedeki fabrikalarından birinde elektrikli araçların imalatı 2025'e dek başlayacak.

BATARYA ÜRETİMİ HEDEFLENİYOR

Batarya üretimini hedefleyen yeni tesisin inşaatı ise bu sürede tamamlanacak.