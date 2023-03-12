SVB'nin iflası sonrası İsrail'den teknoloji şirketlerine destek İsrail, Silikon Vadesi Bankası'nın iflası sonrası banka ile ilişkili yüksek teknoloji sektörünü korumak için finanasal önlem almaya hazırlanıyor.

ABD'nin en büyük ikinci bankası konumunda olan Silikon Vadesi Bankası'nın (SVB) iflası sonrası İsrail, harekete geçti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Silikon Vadisi Bankası'nın iflasının yüksek teknoloji dünyasında yarattığı krize karşı, bu sektördeki İsrailli şirketlere yardım edeceklerini duyurdu.

İsrail'deki yüksek teknoloji sektörüne olabilecek olumsuz etkiler değerlendirildi

Netanyahu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, ABD'li finans kuruluşu SVB'nin iflası ve bunun İsrail'deki yüksek teknoloji sektörüne muhtemel olumsuz etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İsrail ekonomisi güçlü ve istikrarlı"

Yüksek teknoloji dünyasında derin bir kriz yaratan Amerikan yatırım bankası SVB'nin iflasını "yakından takip ettiğini" ve İsrail'deki yüksek teknoloji sektöründen yetkililerle görüşmeler yaptığını belirten Netanyahu, Roma ziyareti sonrası İsrail'e döndüğünde Maliye Bakanı, Ekonomi Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı ile "krizin boyutunu görüşeceğini" kaydederek şöyle konuştu:

Gerekirse, İsrail'deki yüksek teknoloji şirketlerinin ve çalışanlarının sorumluluğu dışında, operasyonları İsrail merkezli olan İsrail şirketlerinin, bu çalkantı nedeniyle yaşanan likidite krizini aşmalarına yardımcı olacak adımlar atacağız. İsrail ekonomisi güçlü ve istikrarlıdır, bunu bu krizde de gördük.

SVB'nin iflası

SVB'nin, 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu 1,8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası hisse fiyatı dün yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetmişti.

Bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası bankanın vadeli piyasada da kayıplarının sürmesiyle işlemleri askıya alınmıştı.

FDIC ise piyasalarda düşüşe neden olan SVB'ye kayyum atandığını bildirmişti. FDIC'den yapılan açıklamada, SVB'nin bu yıl iflasa uğrayan ilk FDIC sigortalı kurum olduğu kaydedilmişti.

SVB'nin iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri olarak nitelendirilmişti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, yaptığı açıklamada, iflas eden SVB’nin kredi notunu düşürdüğünü bildirmişti.