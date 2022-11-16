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    Tacikistan ekonomisi tarımla 9 ayda yüzde 7,8 büyüdü

    Dünya ülkelerinin ekonomileri daralma yaşarken, bir Orta Asya ülkesi olan Tacikistan'ın ekonomisi büyüyor.
    • 16.11.2022 - 13:06
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 13:10
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    Tacikistan ekonomisi tarımla 9 ayda yüzde 7,8 büyüdü

    Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı, ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) yılın ocak-eylül döneminde yüzde 7,8'lik büyüme kaydettiğini açıkladı.

    Bakanlığın açıkladığı üçüncü çeyrek GSYH verilerine göre, yılın dokuz ayında ülkede GSYH, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 artarak 79,3 milyar somona  yani 7,7 milyar dolara ulaştı.

    Büyümede tarım ürünlerinin payı büyük

    Ülke GSYH’sinde söz konusu dönemde tarım ürünlerinin payı yüzde 25,5, sanayi ürünlerinin yüzde 17,7, perakende ticaretin ise yüzde 15 oldu. Bu dönemde ülkede sanayi üretimi yüzde 18, tarım sektörü de yüzde 7,8’lik artış gösterdi.

    Tacikistan'ın GSYH'si, geçen yıl yüzde 9,2 artışla 98,9 milyar somon yani 8,7 milyar dolar düzeyindeydi.

    Tacikistan


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