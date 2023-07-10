Tahıl anlaşmasının bitmesine yakın tarım emtiaları yükseliyor Emtia piyasalarındaki yükselişler devam etti. Tarım emtialarında da geçen hafta yükseliş eğiliminde bir seyir izlendi.

AA

Pozitif seyir izleyen emtialardan altının ons fiyatı, 3 haftalık düşüş eğilimini sonlandırdı.

Geçen hafta gümüş ve paladyum yüzde 1,4, altın yüzde 0,3 ve platin yüzde 0,9 değer kazandı.

Analistler, dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin resesyon endişelerini artırmasının ardından altına talebin arttığını söyledi.

Brent petrol yüzde 4 değer kazanarak son bir ayın en yükseğine çıkarken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğalgaz yüzde 8,4 azaldı.

Geçen hafta baz metallerde ise karışık bir seyir öne çıktı.

Haftayı alüminyum yüzde 0,5, çinko yüzde 0,6 ve kurşun yüzde 3,6 azalışla kapatırken, bakır yüzde 0,3 ve nikel yüzde 2,5 değer kazanarak üst üste 2 haftalık düşüş eğilimlerini sonlandırdı.

Tarım emtialarında genel olarak yükseliş eğilimi öne çıktı

Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 0,1, mısır yüzde 0,4 ve pirinç yüzde 3,5 değer kazanırken, soya fasulyesi yüzde 1,8 azalış kaydetti.

Intercontinental Exchange'de (ICE) pamuk yüzde 0,8, kahve yüzde 0,5 ve şeker yüzde 3,2 artarken, kakao yüzde 1,5 değer kaybetti.

Tahıl Koridoru Anlaşması kritik öneme sahip

Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin belirsizliklerle arza yönelik endişeler artarken, Rusya Dışişleri Bakanlığı, internet sitesi üzerinden yayınladığı açıklamada, Rusya'nın Tahıl Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini sorumlu bir şekilde yerine getirmeye devam ettiğini ancak anlaşmanın daha fazla devam etmesi için bir gerekçe görmediğini belirtti.

Söz konusu gelişme, özellikle buğday, mısır ve pirinç gibi tarım emtialarının fiyatlarında yükselişe sebep oldu.

Kahve fiyatları yükseldi

Rabobank'ın 2022-2023 sezonu için kahve açığı beklentisini 6,4 milyon torbaya çıkarmasıyla kahve fiyatları yükseldi. El Nino hava olayının devam etmesiyle şeker üretimine ilişkin endişeler emtianın fiyatını yükseltirken, Tayland'daki kurak hava koşullarının ön plana çıkması şeker fiyatlarını destekleyen başka bir etken oldu.

Kakao

Hafta başında 3.414 dolarla Aralık 2015'ten bu yana en yüksek seviyeyi gören kakao ise bu seviyeden gelen kâr satışlarıyla geriledi.