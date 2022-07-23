Tahıl Koridoru'nun buğday fiyatlarını düşürmesi bekleniyor

Hububat Tedarikçileri Derneği Başkanı Eren, dün gerçekleşen anlaşmayla istinaden devreye giren Tahıl Koridoru ile birlikte buğday fiyatlarının düşeceğini belirtiyor.

Sektör temsilcileri Tahıl Koridoru ile buğday fiyatlarının düşeceğini ve bunun iç pazarda gıda enflasyonunu azaltan bir faktör olacağını savunuyor.

Rusya ve Ukrayna, dünyanın önde gelen buğday üreticileri konumunda. Rusya'da buğday üretiminin 2022'de 88 milyon ton gibi rekor bir seviyeye çıkması bekleniyor. Ukrayna'da ise geçen yıl 32 milyon ton olan buğday rekoltesinin bu yıl savaş nedeniyle 20 milyon ton civarında gerçekleşeceğinin öngörülüyor.

Rusya-Ukrayna savaşı tahıl ürünlerinin ihracatının önünde engel oluşturdu.

Ukrayna'nın tüm dünyayı kapsayan ihracatının kısıtlanması gıda güvenliğini tehdit eder boyuta ulaştı.

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Sorunun çözüme kavuşması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Tahıl Koridoru anlaşmasını imzalandı. "Tahıl koridoru" planının icra ve denetiminin İstanbul'da kurulacak merkezden gerçekleşmesi kararlaştırıldı.

Sektör, buğday fiyatlarında indirim bekliyor

Hububat Tedarikçileri Derneği Başkanı Gülfem Eren, konu ile ilgili bir açıklama yaparak, gelişmelerin buğday fiyatına indirim olarak yansımasını beklediklerini dile getirdi.

Eren, savaş kaynaklı lojistik aksamalara bağlı olarak Ukrayna'nın deniz yoluyla yeterli seviyede tahıl ihracatı yapamadığına işaret ederek, "Bu durum özellikle Ukrayna'dan ithalat yapan Afrika ve Orta Doğu ülkelerini zor durumda bırakmış, dünyada tahıl fiyatlarının yükselmesine sebep olmuştur." diye konuştu.

"Buğday fiyatları daha da düşecek"

Eren, Türkiye'nin ev sahipliğinde imzalanan tahıl koridoru anlaşmasıyla Ukrayna'da mevcut ve üretimi gerçekleştirilecek tahılın, lojistik aksamalar yaşanmadan güvenli şekilde ihraç edilebilmesinin amaçlandığını belirterek şunları kaydetti:

"Tahıl ihracatı güvenli şekilde yapıldığında zaten düşüş eğiliminde olan dünya buğday fiyatlarının bir miktar daha düşebileceğini düşünüyoruz. Arz güvenliğine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Fiyatların gerilemesinin, özel sektörün ve gerekirse Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) yapacağı ithalatla stoklara takviye imkanına olanak tanıyacağı gibi gıda enflasyonunun düşürülmesine de olumlu katkı sağlayacağını öngörüyoruz."