Tahvil piyasaları resesyon endişesi yaşıyor

Dünyada enflasyon artıkça, etkisi piyasalara baskı olarak yansıyor.

Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı jeopolitik risklerle artan enflasyonist baskılar karşısında para politikalarında sıkılaşma sürecine ilişkin mesajların giderek şahinleşmesi ile nisan ayında tahvil piyasalarından çıkışlar hızlandı. Birçok ülke de tahvil faizlerini artırdı.

Analistler söz konusu hareketliliğin gelecek ay boyunca da gündemi meşgul edebileceğini belirtiyor.



Yaşanan gelişmelerle dünya genelinde tahvil fiyatları sert düşerken, getiriler de hızla yükseldi.

Dünyada tahvil faizleri yükseldi

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yukarı yönlü hareketini 5'inci aya taşıdı ve nisanda yüzde 2,98 ile Aralık 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Aynı şekilde Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 0,982 ile Temmuz 2015'ten, Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,45 ile Aralık 2018'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye tırmandı.

Getiri eğrisi tekrar yataya döndü

ABD'de nisan ayı başlarında 2 yıllık tahvil faizleri 10 yıllık tahvil faizlerinin üzerine çıkarak getiri eğrisinin terse dönmesini beraberinde getirmiş, resesyon endişelerinin yüksek sesle tartışılmasına neden olmuştu. Ay sonuna doğru kısa ve uzun vadeli tahvil faizleri arasındaki makasın yeniden açılmasıyla getiri eğrisi yeniden yataya döndü.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 2 yıllık tahvil faizi arasındaki farkın son 70 yılda eksiye geçtiği her dönemde ABD'de resesyon yaşandığını söyledi.

ABD ekonomisi ilk çeyrekte yıllık yüzde 1,4 daraldı

Artan tahvil faizleri, devletlerin borçlanmasından konut kredilerine kadar neredeyse ekonominin tüm alanlarında maliyetlerin yükselmesine neden olurken bu durum makroekonomik verilerde de kendini göstermeye başladı.

Nisanın son haftasında açıklanan verilere göre ABD ekonomisi, ilk çeyrekte yıllık yüzde 1,1'lik büyüme beklentilerinin aksine yüzde 1,4 ile sürpriz bir şekilde daraldı.

Söz konusu gelişmelerle tahvil piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in mayıstaki toplantıda yüzde 98 ihtimalle 50 baz puan faiz artışı yapacağı öngörülüyor. Bankanın gelecek aylarda 75 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali de masada.