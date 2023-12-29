Takasbank'tan nemalandırma kararı! 5 bin TL'nin altındaki tutarlara uygulanmayacak TakasBank, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 5 bin TL'nin altındaki tutarlara nemalandırma yapılmamasına ilişkin karar verdi. VİOP nezdinde nemaya konu hesap sayısının 100 bini aşması karara sebep gösterildi.

AA

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (TakasBank), takas ve saklama hizmetleri vermek, finansal hizmetleri ve her türlü iktisadi faaliyeti gerçekleştirmek yoluyla piyasalarının rekabet gücünü artırmaya yönelik faaliyet yürütüyor.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nemalandırma işleminde, yatırılan para üzerinden faiz alınıyor. Bu şartlarda VİOP hesabında bulunan birikimin bir kısmı da çekilse tüm birikim üzerinden faiz ödemesi yapılıyor.

Şimdi faizli geri ödeme olarak da bilinen nemalandırma ile ilgili bir sınır getirildi.

TakasBank'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, VİOP nezdinde nemaya konu hesap sayısının 100 bini aşması sebebi ile yeni bir karar verildiği duyuruldu.

5 bin TL'nin altındaki tutarlara nemalandırma yapılmayacak

Buna göre, hem üyelerin hem de TakasBank nema dağıtım süreçlerinin performansının iyileştirilmesi kapsamında 5 bin TL'nin altındaki tutarlara nemalandırma yapılmamasına dair karar verildiği duyuruldu.

"Prosedür 2 Ocak 2024 tarihinde yürürlükte"

Merkezi karşı taraf hizmeti kapsamında üyeler tarafından tesis edilen nakit Türk Lirası işlem teminatları, kredi riski ve likidite koşulları dikkate alınarak TakasBank tarafından mümkün olan en iyi koşullarla nemalandırıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bu kapsamda revize edilen 'İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ'nin Borsa İstanbul AŞ Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda Yürüteceği Merkezi Karşı Taraf Hizmeti ve Bu Hizmete İlişkin Takas Esasları Prosedürü' bankamız internet sitesi 'mevzuat' bölümde yer alan 'prosedürler' başlığında yayınlanmış olup, ilgili prosedürde yapılan değişikliklere ilişkin karşılaştırma tablosu yer almaktadır. Güncellenen Prosedür 2 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)