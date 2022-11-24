Takipteki alacaklar arttı

BDDK, bankacılık verilerini yayınlarken takipteki alacakların arttığını da belirtti.

Takipteki alacakların azalması amaçlanırken, alacaklar artmaya devam ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bülteninde, BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 18 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya göre 32 milyon lira azalarak 161 milyar 239 milyon liraya geriledi.

Söz konusu takipteki alacakların 135 milyar 254 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Yasal öz kaynaklar yükseldi

AA'nın haberine göre aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklar 20 milyar 124 milyon lira artarak 1 trilyon 523 milyar 522 milyon lira oldu.