Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu istatistiklerine göre bankacılık sektörüde takipteki alacaklar ve mevduat birlikte artış gösterdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri geçen haftanın hareketlerini gözler önüme serdi.

Takipteki alacaklar yükseldi

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 11 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya göre 1 milyar 125 milyon lira artarak, 161 milyar 272 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu takipteki alacakların 135 milyar 236 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Toplam mevduat artış gösterdi

Bankacılık sektöründeki bankalararası dahil toplam mevduatı da geçen hafta 155 milyar 35 milyon lira arttış yaşadı.

Söz konusu haftada yüzde 1,8 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 8 trilyon 578 milyar 451 milyon lira oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

AA'nın haberine göre, aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklar 507 milyon lira artarak 1 trilyon 503 milyar 398 milyon lira oldu.