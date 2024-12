Taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve vatandaşın sağlığını tehlikeye atılan gıdaları duyurmaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu kapsamda da sağlığı tehlikeye atan ürünlere yönelik listeleri güncelledi.

Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmişler listesindeki ürün sayısı da yeni güncellemelerle arttı.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

ZEYTİNYAĞININ İÇİNE "TOHUM YAĞI"

Tarım ve Orman Bakanlığı "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" notunu düştüğü listede, zeytinyağının içine tohum yağı koyan firmaları ifşa etti.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ ÜRÜNE: NATUREL NOTU

Markaların, vatandaşları kandırarak 'taklit ya da tağşiş' ürünlerin üzerine 'Zeytinyağı', 'Naturel sızma zeytinyağı' notları düştüğü görüldü.

KÖFTE MARKASI DA LİSTEDE

Yenilenen listeye bir köfte markası daha girdi. Köfteci Yusuf'un ardından bu kez Kazan Köfte markasının haşlanmış köftesi listede ifşa edildi.

"Taklit ve Tağşiş" yapılan gıdalar listesine giren markanın haşlanmış köftesinde soya tespit edildi.

LİSTEDE ET DÖNER DE VAR

Aynı listeye bir de et döner markası girdi. Adana Yasin Poyraz markasının et dönerinde ise deri dokusu ve kanatlı et tespit edildi.