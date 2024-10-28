Taklit ve tağşiş listesine tulum peyniri ve zeytinyağı eklendi

Özel Haber

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ve Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesi bugün itibarıyla tekrar yenilendi.

Buna göre Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesine 109, Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesine 705 firma katılarak sakıncalı üretim yapan firmaların sayısı 814'e çıktı.

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesine bugün eklenen iki ürün şöyle:

TULUM PEYNİRİ

Diyarbakır firması Yöresel Çermik Peynircilik, Kenan Demirhan'ın sosyal medya üzerinden sattığı tulum peyniri. Tulum peynirine bitkisel yağ ve çabuk bozulmasını önlemek için insan sağlığına zararlı natamisin eklendiği görüldü.

ZEYTİNYAĞI

Bir diğer firma ise Mersin'den Çırpır Doğal Köy Ürünleri'nin sattığı zeytinyağı oldu. Bu zeytinyağından tohum yağları çıktı.

SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR LİSTESİ

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR LİSTESİ