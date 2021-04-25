Talas’ta hizmete giren su kanalı bahçe ve ekili alanlara can veriyor

Kayseri iline bağlı Talas ilçe belediyesi tarafından yapılan tadilat sonrası Zincidere Göleti ve Erciyes’ten gelen sular, sulama kanalı ile ilçenin bağ, bahçe ve ekili alanlarına ulaşır hale geldi.

Kayseri ilinin Talas ilçe belediyesi tarafından yapılan tadilat sonrası hayata geçen 15 kilometre uzunluğundaki hat sayesinde Reşadiye, Han, Harman, Tablakaya ve Yukarı Mahallerdeki mesire alanlarına sezonun ilk suyu verildi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, 60 yıllık sulama kanalını yenilediklerine dikkat çekti.

“15 KİLOMETRELİK HATTI YENİDEN TADİLATLA KULLANILIR HALE GETİRDİK”

Pandemi dönemiyle birlikte yeşil alanların, bağ ve bahçelerin kıymetinin daha iyi anlaşıldığını belirten Yalçın, “Biliyorsunuz, Talas'ımızın Reşadiye, Han, Harman, Tablakaya ve Yukarı Mahalleleri mesire alanları, yazlıkçılarımızın bağlarıdır. Pandemi nedeniyle bağlarda artık yaz kış konaklamaya devam ediliyor. Bağlarımızın sulanması için 1960’lı yıllarda yapılan bir sulama kanalı var. Ancak zaman içerisinde işlevini kaybetmişti. Zincidere Göleti’nden ve Erciyes’ten gelen kar sularının bir arada tasarruf edilip bu bağlara ve bahçelere gelmesi gerekiyordu. Belediye olarak biz de bu konuya el attık ve 15 kilometrelik hattı yeniden tadilatla kullanılır hale getirdik. İsteyen vatandaşlarımız müracaatları halinde bu sudan yararlanabilecek.” dedi.