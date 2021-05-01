Tam kapanma öncesi yoğunluk, akaryakıt satışlarını yüzde 25 artırdı

Koronavirüs salgınına karşı alınan tam kapanma kararı sonrasında 17 gününü yazlık ya da memleketlerinde geçirmek isteyenlerin oluşturduğu trafik akaryakıt satışlarının artmasına neden oldu.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen 17 günlük tam kapanma öncesi yaşanan seyahat yoğunluğu, akaryakıt satışlarında günlük bazda yüzde 25 artış getirdi.

Türkiye'de günlük ortalama benzin satışı 8-10 milyon litre, motorin satışı ise 55-60 milyon litre seviyesinde bulunuyor. Bu rakamlar, seyahatlerin yoğunlaştığı bayram dönemleri gibi zamanlarda rekor kırıyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, özellikle büyük şehirlerde yaşayan birçok vatandaşın bu süreci memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek amacıyla seyahate çıkmaları akaryakıt satışlarının ortalama yüzde 25 artmasına neden oldu.

28 NİSAN'DA MOTORİN SATIŞLARI 73.5 MİLYON LİRAYA ULAŞTI

Buna göre, 28 Nisan'da (Çarşamba) yoğunlaşan seyahatler sebebiyle motorin satışları 73,5 milyon, benzin satışları ise yaklaşık 12 milyon litreye ulaştı.

Tam kapanmanın başlamasından bir gün önceki 29 Nisan'da (Perşembe) ise 76,5 milyon litre motorin satışı gerçekleştirildi. Benzin satışları ise 13 milyon 600 milyon litre olarak kayıtlara geçti.

Böylece, bir günde satılan akaryakıt miktarı 90 milyon litreyi aştı.

REKOR GEÇEN KURBAN BAYRAMI'NDA YAŞANDI

Türkiye'de daha önce geçen Kurban Bayramı'nda akaryakıt satışlarında 91 milyon 800 bin litreyle günlük bazda en yüksek seviyeye ulaşılmıştı.