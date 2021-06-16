Tanzanya, resmi olarak kripto para adımı attı

El Salvador'un Bitcoin'i resmi para birimi saymasının ardından Tanzanya da resmi olarak kripto para adımı attıklarını duyurdu.

Elon Musk'ın paylaşımıyla başlayan kripto para piyasalarındaki hareketlenme devam ediyor.

Bitcoin fiyatı yüzde 3.3 artış gösterdi ve 40 bin 650 dolar seviyine geldi. BTC'nin piyasa hakimiyeti ise yüzde 44'e yükseldi.

DEĞERLER YÜKSELİŞE GEÇTİ

Kripto para piyasalarının aktif büyüklüğü yüzde 4.5 yükselerek 1 trilyon 750 milyar doları aştı.

Ethereum da BTC'le birlikte artışa geçti. ETH'nin fiyatı yüzde 6 yükselerek 2 bin 640 dolara geldi.

Bir dönem Musk'ın paylaşımlarıyla rekor değere ulaşan Dogecoin'in fiyatı ise çok değişmedi. DOGE'un değeri yüzde 1.4 artarak 33 cent oldu.

Ripple'daki artış oranı ise yüzde 2.2 oldu. XRP'nin 89 cente çıktı.

TANZANYA'DAN BİTCOİN ATAĞI

El Salvador geçen hafta Bitcoin'i ülkenin resmi para birimlerinden biri haline getirmişti.

El Salvador'un bu hamlesinin ardından Tanzanya da resmi olarak kripto para adımı attıklarını duyurdu.

Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu, ülkenin Merkez Bankası'na kripto paraların yaygın kullanılması için çalışmalara başlayın çağrısında bulundu.

BITCOIN 40 BİN DOLARI AŞTI

Açıklamaların ardından 33 bin dolar seviyesinden 38 bin dolara kadar yükselen Bitcoin, dün akşam saatlerinde 40 bin doları aştı ve burada tutunmayı başardı.

Coinmarketcap verilerine göre Bitcoin'in toplam piyasa değeri 757 milyar dolara yükselirken, toplam kripto para hacmi ise 1 trilyon 750 milyar doları aştı.

BITCOIN PİYASA HAKİMİYETİ (DOMINANCE) YÜKSELDİ

Kripto para yatırımcılarının dikkat ettiği önemli konulardan biri de Bitcoin'in piyasa hakimiyeti (dominance) grafiği.

Bitcoin'in yükselmesiyle birlikte, para yeniden buraya akmaya başladı. Gelişmeler öncesi yüzde 41.5 olan Bitcoin'in piyasa hakimiyeti yüzde 46'lara kadar yükseldi.

Bu da kripto para piyasasındaki toplam paranın yüzde 46'sının Bitcoin'de olduğunu gösteriyor. Öte yandan, son birkaç saatte BTC hakimiyeti biraz gerileyerek yüzde 45,37'ye düştü.

BITCOIN İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER

Kripto para piyasası, son zamanlarda oldukça kırılgan ve en ufak bir olumsuz gelişmede çakılabiliyor. Bu nedenle yatırımcılar, özellikle Bitcoin'deki hareketi tahmin edebilmek için son gelişmeleri yakından takip ediyor.

Elinde bulunan 92 bin 079 Bitcoin'le kripto para dünyasının güçlü firmalarından olan MicroStrategy, geçtiğimiz günlerde 488 milyon dolarlık Bitcoin daha satın alacağını duyurdu.

Bu haber, Elon Musk'ın açıklaması ile birleşince yine piyasalara oldukça olumlu yansıdı.

Öte yandan, başta Çin olmak üzere bazı ülkelerden olumsuz haberler gelirse, piyasa yeniden kırmızıya dönebilir.

*Bu içerik, yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.''