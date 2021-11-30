Tapu harcında tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı

Gayrimenkul satışı artınca tapuda yapılan işlemlere paralel olarak tapu harcı gelirinde de artış yaşandı.

1 Ocak-29 Kasım dönemini kapsayan süreçti tapu işlemlerinden elde edilen harç geliri, daha ay sonlanmadan, 29 Kasım itibarıyla 20 milyar 82 milyon 159 bin lirayla tüm zamanların yıllık rekorunu kırdı.

EN YÜKSEK TAPU GELİRİ KONUT, İŞ YERİ, ARSA VE TARLADAN GELDİ

En yüksek gelir 2,6 milyon adede yaklaşan gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla) satışlarından geldi. Söz konusu dönemde gayrimenkul satışlarından elde edilen gelir 19 milyar 404 milyon liraya ulaştı.

GAYRİMENKULDEKİ FİYAT ARTIŞI TAPU HARCINA YANSIDI

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan sektör temsilcileri, gayrimenkuldeki fiyat artışlarının tapu harcına da yansıdığını, yıl sonunda bu rakamın 23 milyar lirayı bulabileceğini bildirdi.

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, tapu işlemlerinden elde edilen harç gelirinin 1 Ocak-29 Kasım itibarıyla 20 milyar lirayı aşarak tüm zamanların zirvesine çıktığını, geçen yılın tamamını geride bıraktığını söyledi.

Durbakayım, "Bu veri, inşaat sektöründeki konut satışlarının sadece müteahhit ve müşteri arasında gerçekleşen ticari bir olay olmadığını; aksine devlete direkt ve dolaylı birçok faydası olduğunu gösteriyor." dedi.

İNŞAAT SEKTÖRÜ EKONOMİYE ÇOK YÖNLÜ KATKI SAĞLIYOR

İnşaat sektörünün devlete sağladığı katma değerin sadece harç ve KDV olmadığını dile getiren Durbakayım, "Buna istihdamı da eklersek sektörün ülke ekonomisine desteğini daha net anlayabiliriz. Bu arada yüzde 4 (alıcı ve satıcıdan yüzde 2'şer) harç oranına yüzde 1 ile yüzde 18 arasında değişen KDV oranları da dahil edildiğinde devletin söz konusu süreç içindeki gelirinin yaklaşık 50 milyar liraya ulaştığını söyleyebiliriz." diye konuştu.