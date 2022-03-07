Tarih ihracatı yıla hızlı başladı

Bu yılın ilk 2 ayında 2021'in aynı dönemine göre ihracatı yüzde 27,8 artan tarım sektörü, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak-şubat dış satımını gerçekleştirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin tarım sektörü, 5 milyar 351 milyon 378 bin dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak-şubat ihracatına imza atıldı. Ayrıca tarım bünyesindeki 6 sektörün dış satımı ocak-şubat döneminde tarihi zirveye ulaştı.

Türkiye'nin ihracatı, Ocak-Şubat 2022'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,4 artarak 37 milyar 589 milyon 795 bin dolara çıktı. Bu yılın ilk 2 ayında 2021'in aynı dönemine göre ihracatı yüzde 27,8 artan tarım sektörü, 5 milyar 351 milyon 378 bin dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak-şubat dış satımını gerçekleştirdi.

TOPLAM İHRACATIN YÜZDE 15,5'İ TARIM

Tarım sektörünün Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı da yüzde 15,5 oldu.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, yaş meyve ve sebze, meyve sebze mamulleri, kuru meyve ve mamulleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörleri de tarihinin en yüksek ocak-şubat ihracatını gerçekleştirdi.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 1 milyar 814 milyon 326 bin dolar, yaş meyve ve sebze 540 milyon 674 bin dolar, meyve sebze mamulleri 376 milyon 442 bin dolar, kuru meyve ve mamulleri 247 milyon 503 bin dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller 617 milyon 263 bin dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 1 milyar 181 milyon 467 bin dolarla bu dönemde rekor ihracata imza attı.

Söz konusu dönemde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 47, yaş meyve ve sebze sektörü yüzde 2,5, meyve sebze mamulleri yüzde 36,8, kuru meyve ve mamulleri yüzde 12,4, su ürünleri ve hayvansal mamulleri yüzde 45, mobilya kağıt ve orman ürünleri yüzde 26,7 ihracat artışı kaydetti.

İHRACAT REKORU KIRAN SEKTÖRLERDE IRAK ÖN PLANA ÇIKTI

Tarım ihracatında rekor kıran sektörlere en fazla talep Irak'tan geldi. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller, mobilya, kağıt ve orman ürünleri en fazla Irak'a, yaş meyve sebze mamulleri en fazla Rusya'ya, meyve sebze mamulleri en fazla ABD'ye, kuru meyve ve mamulleri sektörü de en fazla Almanya'ya dış satım yaptı.

EN BÜYÜK TALEP RUSYA'DAN

Jeopolitik risklere karşın meyve sebze mamulleri sektörüne en fazla talebin Rusya'dan gelmesi dikkati çekti.

Irak'a, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 360 milyon 219 bin dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller 104 milyon 444 bin dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 140 milyon 199 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Yaş meyve sebze mamulleri Rusya'ya 123 milyon 403 bin dolar, meyve sebze mamulleri ABD'ye 61 milyon 517 bin dolar, kuru meyve ve mamulleri sektörü de Almanya'ya 34 milyon 528 bin dolarlık dış satım yaptı.

İSTANBUL ÖN PLANA ÇIKTI

İhracatta rekor kıran sektörlerde, en fazla İstanbul'da faaliyet gösteren şirketler dış satım gerçekleştirdi.

İstanbullu şirketler, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, meyve sebze mamullerinde, Mersinli şirketler, yaş meyve sebze mamulleri sektöründe, İzmirli şirketler de kuru meyve ve mamulleri sektöründe ön plana çıktı.

"İHRACATIMIZ GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 52,7 ARTIŞ GÖSTERDİ"

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, dünyada yaşanan olumsuzluklara rağmen ihracatın artış göstermeyi sürdürdüğünü kaydetti.

İHBİR olarak şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artışla 255 milyon 841 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildiren Okutur, "Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektör ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,7 artış gösterdi. Şubat ayı sektör ihracatımız 969 milyon dolar oldu." dedi.