İstanbul'un Fatih ilçesinin Beyazıt semtinde bulunan Tarihi Kapalıçarşı, koronavirüs salgını sonrasında uzun aradan sonra ilk kez bu kadar yoğun turist akınına uğradı.

Pazar günü hariç, haftanın her günü açık olan, kuyumcusundan halıcısına, hediyelik eşyacısından kahvehanelerine kadar çok cazip köşeleri bulunan Tarihi Kapalıçarşı’da son günlerde turist yoğunluğu gözleniyor.

Koronavirüs tedbirleri sırasında zor günler geçiren çarşı esnafı, bugünlerde ziyaretleri artan turistlerin varlığından memnun.

Dünyanın en eski çarşısını günde 230 bin turist geziyor

Dünyanın en eski çarşısı olma özelliğine sahip mekanın günlük ziyaretçi sayısı 230 bine ulaştı. İstanbul’a gelen turistlerin ilk uğradığı mekanlardan olan Kapalıçarşı’ya, bu yıl 70 milyona yakın ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Çarşıda yok yok

Tarihi çarşıda mücevherden giyime, halıdan çantaya birçok ürün satılıyor, bunların yanında düğün alışverişi için de çarşıya gelenler tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Tarihi Kapalıçarşı’ya turist akını VİDEO



“ Güney Amerika, Orta Doğu ve Balkanlar’dan gelen ziyaretçi sayısı dikkat çekiyor"

İHA'nın haberine göre, son dönemde tarihi çarşıya gelen ziyaretçi sayılarında artış olduğunu söyleyen Kapalıçarşı Genel Sekreteri Cem Özboyacı, "Günlük ziyaretçi sayısı 230 binlere ulaştı. Son dönemde bir artış gözlemliyoruz. Çarşı, İstanbul’a gelen turistlerin ilk uğrak yerlerinden biri. Kruvaziyer gemilerin İstanbul’daki limanlara gelmesi de turist sayısının artmasında etkili oluyor. Çarşıya aylık 5 milyon civarı giriş oluyor. Güney Amerika, Orta Doğu ve Balkanlar’dan gelen ziyaretçi sayısı dikkat çekiyor. Altın takılar, gümüş takılar, halı mağazaları, hediyelik eşyalar çarşıda mevcut.

"Turistlere zamanda yolculuk hissi veriyor"

Birçok meslek grubu var, tarihi çarşı zamanda yolculuk hissi veriyor. Çarşıda tüm ihtiyaçların karşılanabileceği çeşitlilik var. Bu hızla ilerlersek yıl sonu ziyaretçi sayısı 70 milyonu bulacaktır." dedi.







