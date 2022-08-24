Tarım arazileri için yeni karar

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, tarım arazilerinde miras yolu ile aktarımda araziyi işleyen kişiye pozitif ayrımcılık tanındığını belirtti.

Türkiye tarım alanlarının atıl kalmaması için başlattığı çalışmalarda bu doğrultuda yeni kararlar almaya devam ediyor.

Tarım arazisi tarlayı eken mirasçıya bırakılacak

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, son olarak tarım arazilerinin miras yolu ile bırakıldığında ve çok mirasçılı tarlalarda önceliğin arazİyi ekip biçene tanınacağını aktardı.

Hükümet planlı tarıma geçiş için attığı adımları genişletiyor

Bakan Kirişci, daha önce de devletin boş tarlayı kiraya vereceğini, hem işleten hem de ekenin kazanacağını aktarmıştı. Buna göre 1 yıl ekilmediği tespit edilen arazilerin ekilmesi sağlanarak arazi sahibine kira ödemesinde bulunulacak. Böylelikle toprakla ilişkisi olmayan kişiler ve tarlayı işleyenler ek gelire sahip olacak. Miras yoluyla arazi sahibi olup, toprakla ilişkisi olmayan kişiler ve tarlayı işleyenler ek gelire sahip olacaktı. Düzenleme ile planlı tarıma geçiş için de adım atılacak.

Tarlaların boş kalmasına izin verilmeyecek

Mevzuat çalışmalarında sona geldiklerini belirten Bakan Kirişci, “Mirasçılar arasındaki uyuşmazlık ya da kırsaldan kente göç nedeniyle ekim alanlarının boş kalmasına izin vermeyeceğiz. Kullanım hakkıyla mülkiyet hakkını birbirinden ayıracağız. Ola ki belki bir mazereti sebebiyle bir yıl o tarla, o bağ, bahçe boş kalmış olabilir ama bunun ikinci, üçüncü yıldan itibaren boş kalmasına izin vermeyeceğiz. Bir rayiç kira bedeli üzerinden o vatandaşlarımızı da mağdur etmeden, onun yanı başında üretim faaliyetinde bulunan vatandaşımıza ‘burayı ekip biçin’ diyeceğiz. Böylelikle atıl olan alanlarımızın üretime kazandırılmasını sağlamış olacağız." demişti.