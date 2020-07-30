Tarım Bakanı Pakdemirli, mısır alım fiyatını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2020 yılı için Mısır alım fiyatlarınıN yüzde 15 oranında artırıldığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TMO olarak Buğday, Arpa, Nohut, Mercimek, Fındıkta olduğu gibi Mısırda da hasat öncesi alım fiyatlarını belirlediklerini açıkladı.

ALIM FİYATI YÜZDE 15 ARTIRILDI

Bakan Pakdemirli, "Akdeniz, Güneydoğu, İç Anadolu ve Ege Bölgesi’nde önemli bir tarımsal ürün olan, yaklaşık 300 bin üretici tarafından üretilen ve bugünlerde hasadı başlayacak olan mısır alım fiyatlarını buradan açıklıyorum. Geçen yıl bin 150 TL olan fiyatı bu sene yüzde 15 arttırarak bin 325 TL olarak belirledik. Bütün üreticilerimize hayırlı olsun" dedi.



