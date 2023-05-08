Tarım Bakanlığı'ndan depremzede arıcılara şeker desteği Tarım ve Orman Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 12 ildeki 10 bin 328 arıcıya beslenme şekeri dağıtımına başladı.

DHA

Devlet, depremzede çiftçileri yalnız bırakmıyor...

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 28 Nisan'da Afyonkarahisar'da yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki arıcılara 1 milyon 339 bin 613 kovan arısı için 5 bin 358 ton 452 kilo beslenme şekeri dağıtılacağını duyurdu.

Bakan Kirişci'nin açıklamasının ardından 90 milyon 473 bin 760 TL tutarındaki beslenme şekerinin dağıtımına başlandı.

İl il yardım miktarları

Bu kapsamda; Adana'da 1984 işletmeye 1 milyon 707 ton 748 kilo, Adıyaman'da 1018 işletmeye 272 ton 688 kilo, Diyarbakır'da 823 işletmeye 604 ton 500 kilo, Elazığ'da 1169 işletmeye 370 ton 308 kilo, Gaziantep'te 369 işletmeye 126 ton 624 kilo, Hatay'da 868 işletmeye 441 ton 92 kilo, Kahramanmaraş'ta 1180 işletmeye 423 ton 912 kilo, Kilis'te 78 işletmeye 16 ton 684 kilo, Malatya'da 1477 işletmeye 441 ton 192 kilo, Osmaniye'de 666 işletmeye 278 ton 748 kilo, Sivas'ta 128 işletmeye 39 ton 708 kilo, Şanlıurfa'da 568 işletmeye 635 ton 248 kilo olmak üzere toplam 10 bin 328 işletmeye, 5 milyon 358 ton 452 kilo şeker dağıtımı yapılacak.