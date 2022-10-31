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- Tarım emtia fiyatları, Rusya'nın kararıyla yükseldi
Tarım emtia fiyatları, Rusya'nın kararıyla yükseldi
- 31.10.2022 - 16:39
- Güncelleme : 31.10.2022 - 16:44
Rusya ve Ukrayna dünyanın en büyük buğday tedarikçileri arasında yer alıyor. Tarım Koridoru ile dünyadaki buğday arzı sorunu büyük ölçüde çözülmüştü.
Tarım Koridoru, tarım emtiaların fiyatlarını aşağıya çekmişken, Rusya'nın anlaşmanın dışına çıkması rakamları tekrar yükselmeye başladı.
Tarım emtialarında sert düşüşler
Geçen hafta düşüş eğiliminin izlendiği tarım emtia fiyatlarında, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişiminden çekilmesi sonrasında bugün sert yükselişler görüldü.
Sivil gemilerin güvenliliği tehlikeye düştü
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’dan tahıl ürünlerin çıkışına ilişkin anlaşmayı süresiz olarak askıya aldıklarını bildirerek, Rus tarafının koridordan geçen sivil gemilerin güvenliğini artık garanti edemeyeceğini duyurmuştu.
Buğday fiyatı yüzde 7,7 arttı
Bu gelişmelerle Chicago Ticaret Borsasında işlem gören buğday vadeli işlem kontratları, bugün yüzde 7,7 artışla 8,93 dolara kadar çıktı.
Mısır fiyatları mısır yüzde 2,8 arttı
Buğday kontratlarının fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 6 değer kazancıyla 8,79 dolar seviyesinde dengelenirken, mısır yüzde 2,8 artarak 7 dolara, soya fasulyesi yüzde 1,7 artışla 14,2 dolara, pirinç yüzde 1,4 primle 0,17 dolara kadar yükseldi.
Bugün kahvede yüzde 2,5'in üzerinde, şeker ve kakaoda da yüzde 1'e yakın yükselişler görüldü.
Sabah saatlerinde yüzde 1,5 civarında yükselen pamuk fiyatı ise daha sonra düşüşe geçerek önceki kapanışın yüzde 0,1 altında dengelendi.