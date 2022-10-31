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    Tarım emtia fiyatları, Rusya'nın kararıyla yükseldi

    Emtia piyasalarındaki düşüş trendi devam ederken tarım emtia fiyatları, Rusya'nın Karadeniz anlaşmasını askıya aldığını duyurmasının ardından sert yükseliş gösterdi.
    • 31.10.2022 - 16:39
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 16:44
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    Tarım emtia fiyatları, Rusya'nın kararıyla yükseldi

    Rusya ve Ukrayna dünyanın en büyük buğday tedarikçileri arasında yer alıyor. Tarım Koridoru ile dünyadaki buğday arzı sorunu büyük ölçüde çözülmüştü.

    Tarım Koridoru, tarım emtiaların fiyatlarını aşağıya çekmişken, Rusya'nın anlaşmanın dışına çıkması rakamları tekrar yükselmeye başladı.

    Tarım emtialarında sert düşüşler

    Geçen hafta düşüş eğiliminin izlendiği tarım emtia fiyatlarında, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişiminden çekilmesi sonrasında bugün sert yükselişler görüldü.

    Sivil gemilerin güvenliliği tehlikeye düştü

    Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’dan tahıl ürünlerin çıkışına ilişkin anlaşmayı süresiz olarak askıya aldıklarını bildirerek, Rus tarafının koridordan geçen sivil gemilerin güvenliğini artık garanti edemeyeceğini duyurmuştu.

    Buğday fiyatı yüzde 7,7 arttı

    Bu gelişmelerle Chicago Ticaret Borsasında işlem gören buğday vadeli işlem kontratları, bugün yüzde 7,7 artışla 8,93 dolara kadar çıktı.

    Tarım emtia fiyatları, Rusya nın kararıyla yükseldi #1

    Mısır fiyatları mısır yüzde 2,8 arttı

    Buğday kontratlarının fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 6 değer kazancıyla 8,79 dolar seviyesinde dengelenirken, mısır yüzde 2,8 artarak 7 dolara, soya fasulyesi yüzde 1,7 artışla 14,2 dolara, pirinç yüzde 1,4 primle 0,17 dolara kadar yükseldi.

    Bugün kahvede yüzde 2,5'in üzerinde, şeker ve kakaoda da yüzde 1'e yakın yükselişler görüldü.

    Sabah saatlerinde yüzde 1,5 civarında yükselen pamuk fiyatı ise daha sonra düşüşe geçerek önceki kapanışın yüzde 0,1 altında dengelendi.


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