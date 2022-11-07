Tarım Kredi: Ana ürünleri tüm marketlerden daha ucuz satıyoruz

Tarım Kredi: Ana ürünleri tüm marketlerden daha ucuz satıyoruz

Tarım Kooperatiflerin adını yüksek enflasyona karşı yapılan indimli satışlarla duymuştuk. Kurumun Genel Müdürü Aydın, gündemdeki projeleri hakkında bilgi verdi.

Tarım Kooperatif marketleri; piyasada fiyat dengesi sağlamak, halkla indirimli ürünleri buluşturmak amacıyla yaklaşık 1.400 hizmet noktası ile hizmet veriyor.

Kooperatiflerin bünyesinde halka et, süt, yumurta, peynir, ayçiçek yağı gibi temel ürünlerin satışı yapılıyor.

"3 bin noktada tüketiciye ulaşmayı hedefliyoruz"

TRT Haber'de Cengizhan Cevahiroğlu'nun konuğu olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, 3 bin noktada tüketiciye ulaşmayı hedeflediklerini ve bütün Türkiye'ye yayılacaklarını bildirdi.

Koopbakkal projesi, bakkala da halka da destek olacak

Koopbakkal projesi ile ilgili de detay veren Aydın, bu projede bakkalın kirasını verdiği ve istihdam sağladığı kendi bakkalının bir duvarında, temel 70 ürün satarak bakkala bir anlamda sermaye desteği sağlayacaklarını bildirdi.

Koopbakkal projesinin öncelikle 6 ilde ve 250 noktada başlatılacağını aktaran Aydın, geliştirilen sistemle vatandaşın gıdaya uygun fiyatlarla ulaşacağını da kaydetti.

Tarım Kredi: Ana ürünleri tüm marketlerden daha ucuz satıyoruz VİDEO

"Ana ürünlerde tüm marketlerde fiyatlarımız daha ucuz"

Aydın konuşmasında, "Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde kasım indirimleri sürüyor. İndirimler 1-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Amacımız daha çok tüketiciye ulaşabilmek. Ana ürünleri Türkiye'deki tüm marketlerden daha ucuz satıyoruz. 3 bin noktada tüketiciye ulaşmayı hedefliyoruz. Bütün Türkiye'ye yayılacağız. İlaç, yem ve ayçiçeği yatırımı yapacağız." şeklinde bilgiler verdi.