Tarım Kredi, Erzurum'a yem fabrikası kuruyor

Tarım Kredi Kooperatifleri fiyatları aşağıya düşürmek için yem fabrikası kurulacağını açıklayınca, Erzurum'daki teşkilat üyeleri harekete geçti.

Geçtiğimiz günlerde Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Doğu Anadolu’da yem fabrikası kararı aldıklarını ve bu ilin Erzurum olduğunu ifade etti.

Açıklamanın ardından, Tarım Kredi Holding murahhas üyeleri Mustafa Hamurcu ve Yılmaz Bademli, Erzurum’da birtakım ziyaret ve görüşmelerde bulundu.

Erzurum Yem Fabrikası'nda somut adımlar

Aydın’ın yaptığı açıklamadan sonra yetkililer, bölgenin en büyük yem fabrikası kurulması amacıyla Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Aziziye Belediye Başkanı Cevdet Orhan ile görüştü.

Fabrikanın inşaatına en kısa zamanda başlanacak

Hamurcu, Aziziye ilçe sınırları içerisinde yapılacak olan fabrikanın, sadece Erzurum’a değil Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgesine hizmet vereceğini aktararak, en kısa zamanda fabrikanın inşaatına başlayacaklarını ifade etti.

Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Küçükoğlu da bu fabrikanın Erzurum’a yapılması hususunda son dönemde çok önemli bir mesafe alındığını belirtti.

Erzurum’a Koop Bakkal müjdesi

Geçen günlerde Türkiye Esnaf Sanatkar Konfederasyonu (TESK) ve Tarım Kredi Kooperatifleri arasında KoopBakkal projesi hayata geçiriliyor. Erzurum da uygulamanın ilk hayata geçirileceği pilot bölgelerin arasında yer almıyordu. Bademli, en kısa zamanda ve en geç 2023 Ocak ayı içerisinde KoopBakkal projesinin Erzurum da uygulamaya başlanacağını söyledi, ayrıca 2022 sene sonuna kadar Erzurum’a en az 10 market daha açmayı planladıklarını aktardı.