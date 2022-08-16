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    Tarım Kredi indirim yaptı, ilk gün cirosunu 7'ye katladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilan ettiği gıda ürünlerindeki indimi uygulayan Tarım Kredi mağazalarının cirosu, indirimin uygulandığı ilk gün, yoğun ilgiden dolayı ortalama 7 kat arttı.
    • 16.08.2022 - 12:16
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 12:20
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    Tarım Kredi indirim yaptı, ilk gün cirosunu 7'ye katladı

    Türkiye genelindeki Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) mağazalarının dün uygulamaya başlattığı indirim büyük ilgi gördü ve kurumun satışları 7 katına çıktı.

    Bu indirimlerin diğer zincir marketlerde de uygulanmaya girmesi beklentisi taşınıyor.

    1.400 satış noktasında 30'un üzerinde temel tüketim ürünü indirimli satıldı

    Tarım Kredi'den yapılan açıklamada, ortaklarından aldığı doğal ve kaliteli ürünleri aracısız şekilde vatandaşlara ulaştıran Tarım Kredi'nin, enflasyonla mücadele çalışması kapsamında 15 Ağustos, Pazartesi günü itibarıyla 1.400 satış noktasında 30'un üzerinde temel tüketim ürününde indirimli satışlara başladığı anımsatıldı.

    Tarım Kredi marketlerde indirim hareketliliği yaşanıyor

    Açıklamaya göre, gıda ürünlerinde yaşanan fiyat dalgalanmalarının önlenmesi ve piyasaya arz konusunda sıkıntı yaşanan ürünlerin tedariki amacıyla hizmet veren Tarım Kredi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın talimatıyla başlattığı indirim kampanyasının daha fazla üründe ve daha yaygın market ağında uygulanabilmesi için çalışmalarına devam diyor.

    indirim

    İlk etapta indirim uygulanan ürünler

    Kampanya kapsamında ilk etapta indirim uygulanan ürünler makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçeği yağı, zeytinyağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi olarak sıralandı.

    "Vatandaşlar büyük teveccüh gösterdi"

    Tarım Kredi'nin, indirimli satış kampanyasının ilk gününde yaklaşık 7 kat ciroya ulaştığı aktarılan açıklamada, "İndirimin uygulanmaya başlandığı ilk gün, vatandaşlar kampanyaya büyük teveccüh gösterdi." ifadesine yer verildi.

    indirim

    "Yeni indirim kampanyaları kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilecek"

    AA'nnı haberine göre, açıklamada, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin hem üreticilerin hem de tüketicilerin beklentilerini karşılarken ülke ekonomisine ve vatandaşların bütçesine katkı sağlama bilinciyle hareket ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Tarım Kredi Kooperatif Marketleri gelecek dönemlerde de imkan ve fırsatları kullanarak yeni indirim kampanyalarını kamuoyuyla paylaşmaya devam edecek. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri olarak enflasyonla mücadele kapsamında gerçekleştirdiğimiz indirim kampanyamıza göstermiş oldukları ilgiden dolayı tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi olarak, vatandaşlarımızın bu ilgisine layık olmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."


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