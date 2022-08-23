Tarım Kredi indiriminden sonra marketlerde son durum

Tarım Kredi'ye ait Kooperatif Marketlerde 30 temel gıda ürününde yapılan indirimlerin ardından uygulama bazı zincir marketlerde de görülmeye başladı.

Enflasyonla mücadele kapsamında Tarım Kredi'ye ait Kooperatif Marketlerde 30 temel gıda ürününde indirime gidilmiş ve Türkiye genelindeki 1.400 civarındaki mağazada yoğunluk yaşanmıştı.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, indirimin ilk gününde fiyatlardaki düşüşü yerinde tespit etmiş ve kamuoyu ile paylaşmıştı.

"Uygulama bazı zincir marketlerde de görülmeye başlandı"

Ağaoğlu, Tarım Kredi'ye ait Kooperatif Marketlerde yapılan indirimlerin ardından uygulamanın bazı zincir marketlerde de görülmeye başlandığını bildirdi.

Aydın Ağaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım Kredi Kooperatifleri'nin 1.400 civarındaki marketinde küçükbaş hayvan etlerinin yüzde 25 indirimli satılmaya başlandığını hatırlattı.

"Bazı yerel zincir ve toptancı marketlerde sarı etiketler çoğaldı"

AA'nın haberine göre, Ağaoğlu, indirimin başladığı 15 Ağustos'ta da yeni fiyatları yerinde incelediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tarım Kredi Kooperatif Market'in kendi markasıyla sattığı 5 litrelik ayçiçek yağın 163 liradan 147 liraya düştüğünü, yine aynı mağazada Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 5 litrelik ayçicek yağının 135 liraya satıldığını gördüm. Bunun yanı sıra sebze, meyvelerde de ciddi indirimler yapılmış. Bakliyat ürünlerinde, peynirde, zeytinde, unda, tuvalet kağıdında, böyle temel ihtiyaç ürünlerinde yüzde 8 ila 25'e varan aralıkta indirimler yapıldığını tespit ettim. Daha sonra çıkıp bazı yerel zincir ve toptancı marketlerde fiyat araştırması yaptığımda oralarda da sarı etiketlerin çoğaldığını ve temel ihtiyaç ürünlerinde indirimler yapılmak suretiyle Tarım Kredi Kooperatifi'nin fiyatlarına yaklaşıldığını memnuniyetle gördüm. Ne var ki bazı zincir marketler ise eski fiyatlarında diretmekte. Ancak bu marketlerin mağazaları da oldukça tenha bulunmaktaydı."