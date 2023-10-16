Tarım Kredi Kooperatif market ürünlerinde indirim başladı Tarım Kredi Kooperatiflerinde enflasyonla mücadele kapsamında 16 Ekim'den itibaren temel ihtiyaç ürünleri ile temizlik ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim bugün itibarıyla hayata geçti.

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Fahiş fiyat artışını dizginlemek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yaptığı indirim çağrılarına olumlu cevap veren Tarım Kredi Kooperatif marketlerindeki bazı ürünlere yapılan yüzde 50 indirim, bugün yürürlükte.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine, enflasyonla mücadele kapsamında 16 Ekim'den itibaren temel ihtiyaç ürünleri ile temizlik ürünlerindeki indirim bugün itibarıyla başladı.

81 ildeki 3 bini aşkın Tarım Kredi Kooperatif marketinde mevcut indirimlere ek olarak fiyatlarda yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.

Tarım Kredi Kooperatif marketleri, 16 Ekim-2 Kasım tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından duyurdu.

Birçok temel ihtiyaç ürünü indirimli

Bu listelere göre; et, peynir, yağ, sucuk, zeytin, temizlik ürünleri, pirinç ve çay gibi birçok temel ihtiyaç ürününe ekim ayına özel indirimler yapıldı.

İndirim yapılan ürünler

Kurum, indirim yapılan ürünlere dair şu açıklamayı yaptı:

Kooperatif Marketlerde mevcut indirim kampanyalarına ilave olarak 16 Ekim'de başlayacak yeni kampanya kapsamında, süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.

Cumartesi, pazar ve pazartesi günleri

Ayrıca cumartesi, pazar ve pazartesi günleri, çiftçilerden doğrudan tedarik edilerek satışı yapılan patates, soğan, elma, portakal, domates ve salatalık gibi meyve ve sebze ürünlerinde de "manavda taptaze indirim" kampanyası devam edecek.