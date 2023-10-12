Tarım Kredi marketlerinde gıda ve temizlik ürünlerinde indirim kampanyası Ülke çapında indirime gidilmesi için yapılan çağrılara katılan sektör ve kurum sayıları giderek artıyor. Tarım Kredi Marketlerde gıda ve temizlik ürünlerinde yüzde 50 indirim yapılmasına karar verildi.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yönelik yaptığı indirim çağrısının ardından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) de gıdadan temizlik malzemelerine kadar çok sayıda üründe fiyatları düşürme kararı aldı.

Süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde 16 Ekim'den itibaren yüzde 50'ye varan indirim uygulanacak.

81 ilde 3 bini aşkın satış noktasında

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden yapılan açıklamaya göre, Tarım Kredi Kooperatif Market, Türkiye'nin 81 ilinde 3 bini aşkın satış noktasıyla ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor.

Yeni kampanya 16 Ekim'de başlayacak

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde mevcut indirim kampanyalarına ilave olarak 16 Ekim'de başlayacak yeni kampanya kapsamında, süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.

"Manavda taptaze indirim" kampanyasına devam

Ayrıca cumartesi, pazar ve pazartesi günleri, çiftçilerden doğrudan tedarik edilerek satışı yapılan patates, soğan, elma, portakal, domates ve salatalık gibi meyve ve sebze ürünlerinde de "manavda taptaze indirim" kampanyası devam edecek.

Tarım Kredi'nin amacı tüketiciye uygun fiyatla ulaşmak

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, üretici ile tüketici arasında doğrudan bir kanal oluşturarak, çiftçilerin ürettiği ürünleri en uygun fiyatla tüketicilere ulaştırmayı ve ülke ekonomisine destek olmayı hedefliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)