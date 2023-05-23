Tarım Kredi: Tüketicilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz Tarın Kredi uygun fiyatlarla ürün satışında fiyat sabitlemesine gitmişti. Kurum, bir açıklama yaparak bu kararın sonuçlarını paylaştı.

AA

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde Ramazan ayı için başlatılan ve sonrasında devam eden sabit fiyat uygulaması, büyük ilgi görmüştü.

Yayınlanan yeni bir mesajla birlikte, Tarım Kredi Grubu'nun hem üreticilerin hem de tüketicilerin yanında olmaya devam edeceği bildirildi.

Tarım Kredi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bolluk ve bereket ayı olan Ramazan öncesinde vatandaşlara destek olmak amacıyla başlatılan sabit fiyat kampanyasının vatandaşlardan büyük ilgi gördüğü ifade edildi.

"Süt ve süt ürünleri kategorisinde tonaj artışı yapıldı"

Süt ve süt ürünleri kategorisinde ürün gruplarında yüzde 15'e, özellikle yağlı-yarım yağlı sütlerde yüzde 110'lara varan tonaj artışları olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: