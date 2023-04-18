Tarım Kredi'de sabit fiyat uygulaması uzatıldı Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde Ramazan ayı başında temel gıda ve temizlik ürünlerinde başlatılan ve 900 ürünü kapsayan “sabit fiyat” kampanyası, 1 ay daha uzatıldı. 18-23 Nisan tarihlerine özel yeni indirimli ürünlerin listesi, sosyal medyadan duyuruldu.

AA

Ramazan Bayramı öncesinde ucuz yolla alışveriş yapmak isteyenler için Tarım Kredi Kooperatifleri müjdeyi verdi...

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın kâr amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatifleri marketleri, 18-23 Nisan tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini yayınladı.

900 ürünü kapsıyor

Sosyal medyadan yapılan duyuruda indirimin 900 ürünü kapsadığı belirtildi.

Pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçek yağı, salça, zeytin, çay, şeker, gibi temel gıda ile deterjan, sabun çeşitleri, peçete ve kâğıt havlu gibi temizlik ürünlerini içeren “sabit fiyat” kampanyası, 1 ay daha uzatılmış oldu.

"Tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz"

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market'ten yapılan açıklamada, “Tarım Kredi Kooperatif marketlerimizde, Ramazan ayı başında temel gıda ve temizlik ürünlerinde başlattığımız 900 ürünü kapsayan ‘sabit fiyat’ kampanyamızın 1 ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir. Ramazan ayının coşku ve bereketinin sofralarımızda devam etmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.” denildi.