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    Tarım Kredi'den 'mobil onaylı kredi' fırsatı

    Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, yeni bir uygulama başlatarak "Mobil Onaylı Nakit Kredi"yi hizmete soktu.
    • AA
    • 25.06.2021 - 13:04
    • Güncelleme : 25.06.2021 - 14:21
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    Tarım Kredi'den 'mobil onaylı kredi' fırsatı

    Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, nakit finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılabilecek "Mobil Onaylı Nakit Kredi" adı altında yeni bir kredi ürünü geliştirdiklerini bildirdi.

    "YENİ KREDİ ÜRÜNLERİ GELİŞTİRİYORUZ"

    Yeni kredi ürünleri geliştirme çalışmalarına aralıksız devam ettiklerine işaret eden Poyraz, "Her şey çiftçimiz için. Ortaklarımızın nakit finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılabilecek 'Mobil Onaylı Nakit Kredi' adı altında yeni bir kredi ürünü geliştirdik.

    TALEPLER KORBİS ÜZERİNDEN

    Kredi talepleri KORBİS üzerinden alınacak ve sanal pos ile yapılacak doğrulama sonucunda kullandırılacak nakdi kredi tutarları, ortakların PTT nezdinde açılmış olan hesaplarına 45 dakika içerisinde aktarılacak. Bu kapsamda yeni 'Mobil Onaylı Nakit Kredi' uygulamamızı önemsiyoruz.” şeklinde konuştu.

    Tarım Kredi den mobil onaylı kredi fırsatı #1

    20 BİN LİRAYA KADAR KREDİ

    Poyraz, ilk aşamada mobil onaylı nakit kredi limitinin 20 bin liraya kadar belirlenebileceğine dikkati çekerek, Ortak Kart projesinin bir aşaması olan "Mobil Onaylı Nakit Kredi" uygulamasının 1 Temmuz 2021 itibarıyla devreye alınacağını bildirdi.

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