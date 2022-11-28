Tarım Kredi'den yeni karar: Limitli değil üreticinin ihtiyacı kadar kredi

Tarım üreticisini desteklemek için yomla çıkan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçiye artık belirli bir limitle sınırlı değil daha geniş olanamlı kredi sistemini devreye sokuyor.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Aydın, kurumun yeni stratejisini anlatarak, sözleşmeli üretim ve sağladıkları kredilere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tarım Kredi'nin bankalardan farklı olarak üyelerine kredili mal sattığını ifade eden Aydın, üyenin peşin parası olmaması halinde tarlasının ihtiyacı gübre, hayvanının yiyeceği yem, ihtiyacı olan tohum ve tarlayı işlemek için gerekli mazot miktarlarını belirlediklerini söyledi.

Çitfçinin ihtiyacına göre kredi verilecek

Aydın, kurumda müşteri değerlendirme modüllerinin geleneksel yapısını çağdaş bir hale dönüştürdüklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Yeni uygulama şubat itibarıyla yürürlüğe girecek. Tarlanızın ne kadar gübreye ihtiyacı varsa o kadar gübre alabileceksiniz. Ne kadar kredibiliteniz varsa o kadar almayacaksınız. Sizin ihtiyacınız ile size vereceğimiz limit eşit olacak. Bu Tarım Kredi'de üyelerimiz açısından devrim niteliğinde bir şey. Önceden adamın 100 dekar tarlası varsa bunun için 20 kilogram gübre gerekiyorsa ölçüp biçerek, 'Sana ancak 10 kilogram verebiliriz.' diyorlardı. 10 kilogram gübre atınca tarlanın verimi düşüyor, çıktısı azalıyor. Dolaylı olarak bu durum üretimi negatif etkiliyor. Biz şimdi böyle yapmıyoruz, o tarlanın ne kadar gübreye ihtiyaç varsa o kadar gübre, mazot, tohum, ilaç veriyoruz. Kredi dediğimiz şey yani veresiye sattığımız şeyler bunlar."





"Gübre tedarikinde bütün önlemler alındı"

Aydın, ekili alan müşteri sayısı bakımından bakıldığında geçen yıla oranla 75 bin yeni üye kazandıkları bilgisini vererek, kuraklık veya fiyatların pahalı olduğu dönemlere göre gübre kullanımının değiştiğini anlattı. Türkiye'de yıllık ortalama 7 milyon tona yakın gübre kullanıldığını ve Gübretaş'ın bu pazarın yüzde 30'una hükmettiğini vurgulayan Aydın, yemde ise bu oranın yüzde 11 olduğunu bildirdi.

"Erzurum'da bir yatırımımız olacak"

Aydın, Aynes'i alarak bir yem fabrikasına sahip olduklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Erzurum'da bir yatırımımız olacak. İç Anadolu'da bir arayış içindeyiz. Burada payı yüzde 15'e taşımak durumundayız. Tohum ve ilaçta ise yüzde 10'luk paylar bizde. Sonbahar için ihtiyacı olan bütün üreticiler gübresini aldı, kullandı. Biz şimdi ilkbahara hazırlanıyoruz. İlkbahar daha çok gübrenin tüketildiği dönemdir. Tedarikte bütün önlemler alındı. Hem içerideki gübre üreticileriyle hem dışarıdaki ihracatçı firmalarla bütün bağlantılarımız devam ediyor. Biz bu pazar paylarına nispetle ihtiyatlı olarak depolarımızı yüksek tutacağız. Buna ilişkin bağlantıları kurduk. Fiyatların bugünkü şeklinde stabil devam edeceğini düşünüyoruz."





"İzmir'deki gübre tesisi İskenderun'a taşınabilir"

Son dönemde sıvı ve toz gübre kullanımının Akdeniz ve Ege'de arttığını belirten Aydın, İzmir'deki gübre tesisinin İskenderun'a taşınabileceğini de belirti.